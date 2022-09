Lille murermester vil bygge stort i hjembyen

TERNDRUP:- Det er godt nok lidt større, end hvad jeg plejer at kaste mig over, indrømmer 35-årige Kenneth Thorup Nielsen.

Han driver sin egen lille byggeforretning, KTN Byg i Terndrup, hvor han også bor. Han er klar til at hive den store murerske frem for at gennemføre et projekt, der i sidste ende kan føre til et halvt hundrede nye boliger i hjembyen.

- Jeg bor i byen og vil gerne være med til at udvikle Terndrup. Der er så meget der lukker, og vi har i høj grad brug for flere lejeboliger, som der jo er lang ventetid på, forklarer Kenneth Thorup Nielsen.

Han siger, at han længe har haft kig på området i Terndrup, der er kendt som Birgers Mark. Et ubebygget areal, der er omsluttet af byen på tre sider.

Her vil murermesteren bygge mellem 15-25 almene lejeboliger og udstykke 25 grunde til villaer.

Thomas Thorup Nielsen vil sammen med Himmerlands Boligselskab opføre op til 25 almene lejeboliger som rækkehuse. Skitse: Hedehaven ApS

Han er ikke alene. Hans gode ven, jævnaldrende og kollega, Jesper Thygesen fra JT Byg i Hadsund, er også med i projektet.

De to er vant til at arbejde sammen om byggeprojekter. Både KTN Byg og JT Byg er små firmaer, der begge kun består af ejeren og en enkelt ansat.

Kenneth Thorup Nielsen og Jesper Thygesen har fået en tredje mand med som investor. Det er Thomas Larsen, som bor i Hobro, men også stammer fra Terndrup.

Jesper Thygesen og Kenneth Thorup Nielsen er vant til at arbejde sammen om byggeprojekter. Foto: Martin Damgård

Trekløveret har dannet selskabet Hedehaven ApS, der formelt står som ejer af projektet, og som har købt den 4,7 hektar store mark på Hedevej i Terndrup.

Der er allerede lavet aftale med Himmerlands Boligselskab, som skal drive de op til 25 lejeboliger. De bygges som rækkehuse på arealet ved Hedevej.

- Andre ledige udstykninger i Terndrup ligger i udkanten af byen, så man må køre i bil for at komme til centrum. Beliggenheden på Hedevej er virkelig attraktiv, fordi boligerne kommer til at ligge midt i byen med kun 300 meter til indkøb, siger han.

Det nye boligområde skal ligge ved Hedevej i Terndrup. Skitse: Hedehaven ApS

Kenneth Thorup Nielsen oplyser, at et arkitektfirma er i gang med at lave udkast til en lokalplan. Men inden da håber han, at Rebild Kommune vil støtte projektet ved at bidrage fra kommunens pulje til almene boliger, hvilket er en forudsætning for, at Himmerlands Boligselskab kan involvere sig.

- Jeg håber på velvilje fra kommunens side, for vi har brug for flere almene udlejningsboliger i den østlige del af Rebild Kommune, siger Kenneth Thorup Nielsen.

Under forudsætning af en godkendt lokalplan og byggetilladelse forventer han en byggestart i begyndelsen af næste år.