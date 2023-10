Lindy Aldahl i retten - risikerer konkurskarantæne

Den nordjyske entertainer, foredragsholder og murer Lindy Aldahl, der blev landskendt på sin medvirken i DR-programmet ”Rigtige mænd”, skal en tur i retten.

Det er konsekvensen, efter at han gik konkurs med to selskaber. Ifølge kurator har han nemlig svigtet så groft i det ene selskab, at han kan risikere at få konkurskarantæne.

Det skriver Ekstra Bladet.

I oktober 2021 gik selskabet 121021 ApS konkurs. Selskabet hed indtil kort før konkursen Lindy Aldahl Entertainment, og det var herigennem, at Lindy Aldahl holdt foredrag og lignende arrangementer, som han blev hyret til i kølvandet på sin deltagelse i "Rigtige mænd".

Siden har en kurator forsøgt at reddede trådene ud i selskabet. Og her er man nået frem til, at selskabet er blevet drevet groft uforsvarligt, og derfor har kurator anbefalet, at der bliver igangsat en sag om konkurskarantæne mod Lindy Aldahl.

'Kurator har særligt lagt vægt på, at der ikke er opbevaret eller udleveret fyldestgørende bogholderimateriale,' lyder det i en redegørelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at kurator dog ikke har fundet grund til at politianmelde Lindy Aldahl, men vil igangsætte en sag om konkurskarantæne.

Lindy Aldahl holder stadig foredrag og bliver stadig hyret til forskellige andre opgaver. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Flere ulovligheder

Det var Gældsstyrelsen, der begærede Lindy Aldahls i alt to selskaber konkurs, da også byggevirksomheden Aldahl Byg IVS blev erklæret konkurs i marts sidste år.

Lindy Aldahl skyldte i alt 351.000 kroner til skattevæsenet, herudover havde han alligevel under coronapandemien søgt om kompensation for knap 234.000 kroner - i strid med loven.

Man måtte nemlig ikke søge om penge fra kompensationspakkerne, såfremt man ikke havde betalt den skat, man var forpligtet til.

Herudover havde Lindy Aldahl i strid med lovgivningen lånt penge i selskabets kasse.

Over regnskabsårene 2019 og 2020 optog han to ulovlige kapitalejerlån og har på denne måde trukket penge ulovligt ud af sit selskab.

Det samlede beløb lød på 681.000 kroner.

Pengene blev efterfølgende betalt tilbage. Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at Erhvervsstyrelsen på den baggrund har meldt Lindy Aldahl til politiet.

Erhvervsstyrelsen ønsker i november sidste år ikke at oplyse, hvad status er på politianmeldelsen af Lindy Aldahl.

Da coronaen ramte, var kassen i Lindy Aldahls selskab tom, da han i årene forinden havde trukket store udbytter ud til sig selv. Arkivfoto: Torben Hansen

Kassen var tom

Af den seneste redegørelse fremgår det, at det samlede krav mod det tidligere Lindy Aldahl Entertainment er på 724.534,46 kroner, mens der kun er aktiver for 139.444,45 kroner.

I den seneste redegørelse for Aldahl Byg fremgår det, at der er krav for 97.952,73 kroner og aktiver for 42.047,09 kroner.

Lindy Aldahl har personligt modtaget i alt 2.216.000 kroner i løn og udbytte fra sit selskab i forbindelse med regnskabsårene 2019 og 2020.

Det betød, at egenkapitalen næsten var tom, da coronapandemien ramte og satte en stopper for Lindy Aldahls virke som foredragsholder.

Konsekvensen var en konkurs. Og så begyndte de kritiske historier at pible frem.

Lindy Aldahl holder stadig foredrag, har andre optrædener og har en periode været coach. Det foregår nu inden for rammerne af virksomheden Alnords med branchekoden "selvstændigt udøvende scenekunstnere".

Alnords er ikke - i modsætning til entertainerens to konkursramte virksomheder - et selskab, men en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed med Lindy Aldahl som fuldt ansvarlig deltager.

Det betyder, at Alnords ikke skal offentliggøre noget årsregnskab, og at offentligheden derfor ingen indsigt har i indtægtsstrømmen fra hans foredrag.

Det betyder også, at Lindy Aldahl personligt hæfter for alle virksomhedens forpligtelser.