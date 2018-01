Liv på lukket hotel

SKØRPING: Flere borgere i Skørping og omegn har i nogen tid undret sig over hvem der er nye beboere på det for længst lukkede Hotel Rebild Park og hvorfor der står flere Stofa firmabiler parkeret ved hotellet.

Som en af de fire lokale i ejerkredsen af hotellet siden sommeren 2010 har Janus Juul Jensen en naturlig forklaring på de aktuelle aktiviteter på Hotel rebild Park.

- Jeg blev sidste efterår kontaktet af Stofa, der var interesseret i at leje et antal værelser til nogle af deres ansatte, der i øjeblikket er ved at opgradere Stofas teknikskabe placeret omkring i landskabet i forbindelse med deres nedgravede kabler rundt i hele Danmark og i øjeblikket arbejder på dette projekt i Nordjylland, forklarer han.

De først nye midlertidige beboere i hotellets værelser flyttede ind omkring 1. december, og de øvrige midt i december.

I alt er der tale om 15 projektansatte hos Stofa, heriblandt flere udlændinge fra blandt andet Serbien.

Hvor længe de 15 mænd bliver boende på hotellet er der ikke indgået en fast aftale med Stofa om.

Lejlighedsprojekt snart i gang?

Udlændingestyrelsen havde i en periode frem til 30. juni fjor et lejemål af Hotel Rebild Park som ramme for indkvartering af omkring 60 uledsagede asylbørn og unge.

Da de fire ejere igen fik overdraget hotelnøglerne, gav det en god anledning til at tage et ombygningsprojekt med at omdanne hotelbygningen til et seniorfællesskab for 50 plus generationen med indretning af lejligheder i forskellige størrelser og en række fælles faciliteter op af skuffen og finpudse det inden en egentlig realisering af planerne.

- Reelt har projektet med seniorboligerne ligget i en skuffe i flere år, og i øjeblikket har vi en entreprenør til at regne på hvad en ombygning af Hotel Rebild Park egentligt vil koste. Som medejer håber jeg at der sker noget konkret på et tidspunkt her i 2018, siger Janus Juul Jensen.