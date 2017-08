Livsfarlig bro bliver fjernet

SKØRPING: En bro over Lindenborg Å, som ligger på grænsen mellem Rebild og Aalborg Kommune, er i så dårlig forfatning, at Aalborg Kommune vælger at fjerne den så hurtigt som muligt.

- Jeg vurderer, at broen udgør en alvorlig fare for dem, der færdes enten under eller på broen, siger miljøtekniker fra Aalborg Kommune, Peter Munk.

Han blev opmærksom på broens stand, da han i sin sommerferie var igennem området. Broen ligger mellem Støvring og Håls, mellem Skindbjerg på sydsiden og Volsted på nordsiden. Og da Aalborg Kommune foretog grødeskæring ved åen for nylig, blev problemet endnu mere tydeligt.

Et skub er nok

Broen består af af en tung konstruktion af telefonpæle, som ligger på jernbanesveller.

- Broen er ganske simpelt undermineret, og desuden er svellerne rådnet, så broen er ustabil, siger Peter Munk.

På Rebild Kommunes hjemmeside skriver kommunen, at bare det at berøre broen eller skubbe til den, er nok til, at den risikerer at vælte.

Aalborg Kommune har nu været ude ved broen og sætte nødtørftige advarselsskilte og markeringsbånd op som fortæller, at broen er livsfarlig.

- Broen er tung, og hvis en kajakroer for eksempel kommer i klemme under broen, så går det galt, siger Peter Munk.

Regning tilfalder broens ejere

På mandag vil Peter Munk forsøge at få broen fjernet.

- Jeg har uden held forsøgt at få fat i lodsejerne på begge sider af broen. Jeg vurderer, at der må en akut indsats til, så i første omgang vil jeg forsøge at få en gravemaskine til at fjerne broen - gerne i hel stand. Lykkes det ikke må den i sidste ende sprænges bort, siger Peter Munk, som forventer, at indsatsen sker fra Aalborg-siden.

Regningen for at fjerne broen tilfalder i sidste ende lodsejerne.

- Ejeren eller ejerne har pligt til at sørge for, at broen er sikker, siger miljøteknikeren.