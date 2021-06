Lastbilchauffører frygter rundkørsel efter ulykke: - Det er et spørgsmål om tid, før det sker igen

Efter at en lastbil for nylig har påkørt en cyklist i rundkørslen i Skørping råber Morten Andersen, vognmand og formand for Skørping Arden Vognmandsforening, op med krav om bedre trafikale forhold i rundkørslen, som alle lastbilchauffører frygter grundet dens udformning tæt på skolen. Foto: Martin Damgård