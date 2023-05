Lotte kom med doughnuts til blokade-chaufførerne

E45:Mandag er der gang i en kæmpe blokade ved adskillige motorvejstilkørsler, men det er ikke kun lastbilchaufførerne, der er i sving.

For der er nogle, som sympatiserer med dem og forstår baggrunden for, at de har valgt at blokere for at vise deres utilfredshed.

En af dem er Lotte Lauritsen fra Godthåb. Mandag morgen drog hun i aktion.

- Jeg kan ikke tillade mig at brokke mig over, at priserne stiger, hvis jeg ikke vil være med til at gøre en forskel. Jeg har sympati for dem, siger hun.

Vejafgift for lastbiler Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark.

Den gennemsnitlige afgiftssats vil være ca. 1,3 kr. pr. km i 2030.

Afgiften vil være differentieret efter lastbilernes CO2-udledning.

Grønne lastbiler vil således betale mindst i afgift.

Afgiften vil gælde for lastbiler på 12 ton og derover fra 2025.

Fra 1. januar 2027 udvides afgiften til at gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover.

Afgiften vil gælde for kørsel på statsvejnettet og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik, samt offentlige veje i miljøzoner - cirka 10.900 km.

Fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet være omfattet (cirka 75.000 km). Skatteministeriet VIS MERE

Så hun skrev en besked til købmand i Godthåb, og spurgte, om hun kunne komme ind ad bagdøren og købe en kasse doughnuts og nogle sodavand.

- Og så har jeg simpelthen været ude ved Svenstrup og Støvring. Jeg har delt ud og mødt en masse taknemmelige chauffører, som fortalte om, hvorfor de gør dette her i dag, fortæller hun.

Doughnuts og sodavand til blokade-chaufførerne ved Svenstrup og Støvring. Privatfoto

Mens Lotte stod ved Svenstrup og delte doughnuts ud, kom en kvinde kørende.

- Hun rullede ned og havde et mindre pænt sprog. Hun gav udtryk for sin frustration og mente, at chaufførerne var med til at ødelægge hendes liv. De tog det super pænt. Men så kom vi til at tale om, at der simpelthen er så mange danskere, som ikke ved, hvorfor de gør dette her. Det er jo for min og din skyld, siger hun.

Lotte Lauritsen blev vel modtaget, da hun steppede op med godt humør og morgenmad. Privatfoto

Den sure kvinde var den eneste sure, Lotte løb på mandag morgen.

- Folk dyttede, når de kørte forbi - og gav high fives. Og det er altså ikke løgn, når jeg siger, at jeg har fået 10 krammere af chauffører i dag.

Når Lotte Lauritsen er på job, er det som parkeringsvagt i Aalborgområdet.

- Og der er ingen chauffører, der får afgifter af mig - ikke i dag, griner hun og tilføjer, at hun fortsætter med at dele doughnuts og sodavand ud til chaufførerne, hvis de fortsætter flere morgener fortsætter blokaderne.