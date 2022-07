Louise rystet efter uanmeldt besøg: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende

SKØRPING:- Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Sådan siger Louise Wittendorff Dam, der er indehaver af St. Brøndum Ostebutik, som ligger lidt øst for Skørping. I fredags fik hun uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen på baggrund af en anonym anmeldelse. Et besøg, der udviklede sig ganske dramatisk.

Louise Wittendorff Dam købte St. Brøndum Ostebutik i 2019. Foto: Lars Pauli

Alt var ellers, som det plejede at være. Der var god stemning og omkring 20 kunder i butikken, da Louise fik øje på to kontrollanter fra Fødevarestyrelsen uden for butikken.

I begyndelsen reagerede hun helt roligt, for hun havde ikke tidligere haft problemer med myndighederne. Men stemningen ændrede sig øjeblikkeligt, da kontrollanterne trådte ind i butikken.

- Han (den ene kontrollant, red.) åbner døren ind mod kølemontren, hvor der står en kunde, som han skubber væk med en anklage om, at han forsøger at skjule noget. Og så stikker det bare af. Det var så sort. Jeg kan slet ikke beskrive det, fortæller Louise, der har "en stærk formodning" om, hvem der er afsenderen på det anonyme tip.

- Det var virkelig en grim oplevelse, siger Louise Wittendorff Dam, der har svært ved at holde tårerne tilbage, når hun skal fortælle om det, hun oplevede i sin butik i fredags. Foto: Lars Pauli

Skubbede til kunde

Kunden, som Louise refererer til, er Jeppe Bragenholt Johansen. Han forklarer, at han stod i døråbningen, da han pludselig mærkede et voldsomt skub.

- Ud af øjenkrogen ser jeg, at døren åbner, og han (kontrollanten, red.) synes åbenbart, at den skal skubbes helt op, for at han kan komme ind. Så jeg måtte nærmest klemme mig helt op ad væggen. Det virkede helt klart, som om han gjorde det med vilje, fortæller han.

Jeppe Bragenholt Johansen var til stede i St. Brøndum Ostebutik, da Fødevarestyrelsen kom på besøg. Foto: Lars Pauli

Herefter blev stemningen meget dårlig. Den kvindelige kontrollant henvendte sig til Louise, der stod bag disken, mens den mandlige kontrollant kastede et søgende blik rundt i lokalet, beskriver Jeppe Bragenholt Johansen. Og så sagde han - i en aggressiv og ubehagelig tone - til kunderne, der stod foran kølemontren, at de skulle flytte sig, og at det skulle være nu, hvorefter de stimlede sammen i den anden ende af butikken.

- Der var ingen venlighed i deres kropssprog. Tværtimod. Han snakkede meget grimt til kunderne, og det var faktisk dybt ubehageligt. Hvis de ikke havde været myndighedspersoner, havde jeg nok sagt til dem, at de skulle opføre sig ordentligt, siger Jeppe Bragenholt Johansen.

Dét budskab var der faktisk andre kunder, der forsøgte at få ud, mens episoden udspillede sig. De kommenterede og kritiserede den mandlige kontrollants opførsel, som ifølge dem var fuldkommen utilstedelig. Men det afviste han med henvisning til, at der var tale om et uanmeldt besøg, og at han bare udførte sit arbejde, forklarer Jeppe Bragenholt Johansen.

Louise Wittendorff Dam holdt åben lørdagen - dagen efter episoden - men måtte lukke før tid, fordi hun var for påvirket af situationen. Foto: Lars Pauli

- Jeg kan slet ikke få det til at give mening

Imens det stod på, forsøgte Louise at holde fokus på kunderne, som stod i kø til betjening. Men efter en rum tid - Louise husker det som cirka en halv time - blev kunderne sendt ud af butikken på opfordring af hende selv. Hun var helt ude af den og sad i baglokalet - i gråd og chok - mens de to kontrollanter undersøgte varerne i den tomme butik.

- Og de fandt jo ikke noget, for der var - og er - ikke noget at komme efter, forklarer Louise, der dog erkender, at Fødevarestyrelsen havde ret i én pointe i den rapport, de udarbejdede efter besøget.

- Det eneste, der kunne sættes en finger på, var, at jeg havde lagt nogle skimmeloste i montren. På papiret må man ikke det, fordi de så ikke har den rette temperatur. At alle ostehandlere så gør det alligevel, fordi det er ganske almindelig praksis, er en anden sag. Det dur ikke, at de kun er 5 grader. Det ved fødevaremyndighederne også udmærket, og jeg har aldrig nogensinde oplevet problemer med det før, siger Louise og fortsætter:

- Resten af det, der står i rapporten, er bullshit. De skriver for eksempel, at de fandt noget flødeost, som var 18 grader, og det er ikke sandt. En halv time før havde jeg taget det ud af et kølerum, der var 5,4 grader. Så det er lodret løgn.

St. Brøndum Ostebutik, som ejes af Louise Wittendorff St. Brøndum d. 10 juli 2022 Foto: Lars Pauli

Men det er faktisk ikke ordene i rapporten, der påvirker Louise mest. Det er den opførsel, som den mandlige kontrollant udviste.

- Han må virkelig have haft en dårlig dag, for han var i sin helt egen kategori. Han var så arrogant og så grim over for mine kunder. Jeg kan slet ikke få det til at give mening, siger hun med dyb frustration i stemmen.

Gik i panik

Under episoden brød Louise sammen og kunne slet ikke bevare fatningen.

- Jeg går i panik, så jeg hører ikke, hvad der præcist bliver sagt i lokalet. Men jeg ved, at jeg aldrig har oplevet noget lignende. Det har altid været skønne, søde og rare mennesker fra Fødevarestyrelsen. Jeg ved godt, at der er mange, der har det skidt med dem. Det har jeg ikke, og det har jeg aldrig haft. Jeg ser dem som en sparringspartner, og jeg har intet imod, at de kommer på besøg, understreger butiksindehaveren, der er dybt taknemmelig for den støtte, hun har modtaget fra sine kunder.

Både under selve episoden og efterfølgende på butikkens Facebook-side, hvor Louise har fortalt om oplevelsen.

- De har slået ring om mig, og det betyder simpelthen alt, siger hun.

Louise har fortalt om oplevelsen på Facebook og har fået megen støtte. Foto fra Facebook

Alligevel har hun siden i fredags haft en følelse af ubehag i kroppen. Oplevelsen har sat sig dybt i hende, forklarer hun.

- Jeg har ikke lavet andet end at græde i to dage i træk, fordi jeg har det så svært med sådan noget. Jeg synes, det er så uretfærdigt, og jeg kan ikke lide det. Jeg kan virkelig ikke lide det, siger Louise med skælvende stemme.

Dagen efter episoden - lørdag - åbnede hun butikken, men måtte lukke igen før tid, fordi hun var for påvirket.

- Det blev bare for meget. Jeg kunne ikke mere, siger hun.

- Jeg har ikke lyst til, at andre skal opleve at blive kørt over på den her måde. Det er noget af det vigtigste for mig, siger Louise, der har tænkt sig at sende en klage til Fødevarestyrelsen, når hun har haft lidt mere tid til at fordøje oplevelsen. Foto: Lars Pauli

Har tænkt sig at klage

Butiksindehaveren er stadig rystet over oplevelsen, og derfor har hun endnu ikke haft overskud til at sende en klage til Fødevarestyrelsen. Men når hun har haft lidt mere tid til at sunde sig - og talt med nogle af de kunder, der var til stede i butikken fredag eftermiddag - sætter hun sig ned og formulerer en klage.

- Det er der ingen tvivl om. Jeg har intet problem med Fødevarestyrelsen, men det, der skete i fredags, var over grænsen. Det var langt over grænsen.

- Det virker, som om de bare vil finde noget på mig. Men der er bare ikke rigtig noget at finde, siger hun.

Ostebutikken ligger i Store Brøndum lidt øst for Skørping. Foto: Lars Pauli

Nordjyske har været i kontakt med et andet øjenvidne, som bekræfter forløbet, ligesom flere på Facebook bakker op om Louise Wittendorff Dams fortælling.

Fødevarestyrelsen har ikke haft mulighed for at stille op til interview søndag, men fødevaredirektør Annelise Fenger skriver følgende i en mail:

- Vi er altid kede af, når nogen har en dårlig oplevelse med vores kontrol. Derfor vil vi selvfølgelig også undersøge, hvad der er sket i det konkrete tilfælde.

Nordjyske følger op på sagen mandag.