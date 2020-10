Luksusbaby flytter til Støvring

STØVRING:Den hurtigt voksende aalborgensiske webshop, Luksusbaby, som i dag har domicil på Gøteborgvej i Aalborg, er godt på vej til at flytte til Støvring.

Firmaet har underskrevet en aftale om køb af 16.000 kvadratmeter erhvervsjord i Porsborgparken - og netop placeringen ved motorvej E45 har spillet en vigtig rolle i forbindelse med flytningen, fortæller Morten Grabowski Kjær, som sammen med partneren Ann-Louise Christine Aasted er makkerparret bag Luksusbaby.

- Da Louise og jeg startede vores virksomhed for seks år siden, var det med udgangspunkt i, at der ikke var tilsvarende webshops, som havde kvalitetsbørnetøj samlet et sted.

- Og det har siden vist sig at være en god idé, for vores nuværende rammer er blevet for små, og derfor har vi de sidste par år været i gang med de indledende forberedelser til at bygge noget større, siger han.

Luksusbaby blev oprindeligt grundlagt hjemme i ejerparrets privatbolig på Hobrovej i Aalborg.

I dag råder firmaet over et lager på 2300 kvadratmeter på Gøteborgvej i Aalborg, Luksusbaby har 90 ansatte og kunne i 2019 fremlægge et rekordregnskab med en bruttofortjeneste på 15,8 mio. kr. og et overskud før skat på 7,5 mio. kr.

I processen med at flytte i nye og større lokaler har det været afgørende for Morten og Ann-Louise at fremtidssikre virksomheden, da de nuværende rammer begrænser virksomheden, og de mange ideer som parret har på tegnebrættet.

- Vi har ganske enkelt været nødt til at kigge efter nye rammer for Luksusbaby. Rammer, som sikrer, at vi løbende kan udvide alt efter, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Og her har Støvring bare alt det, vi søger, uddyber Morten Grabowski Kjær.

Dialogen om køb af erhvervsjord i Støvring er hovedsageligt foregået via Business Rebild, hvor erhvervs- og turistchef, Jane Bejlegaard Lindberg igennem længere tid har haft dialog med Luksusbaby om at finde de mest optimale rammer for virksomhedens fremtidige domicil.

- Det er vores fornemste opgave at forsøge at imødekomme de ønsker og behov, en virksomhed har, når de står overfor så stor en beslutning, som dét er at bygge nyt domicil.

- Vi skal agere som en professionel sparringspartner og skabe tryghed om hele den byggetekniske proces, og det formår vi at gøre i Rebild via et dygtigt fagteam, der arbejder tværfagligt i hele kommunen, fremhæver Jane Bejlegaard Lindberg.

Det er i øvrigt langtfra nogen tilfældighed, at Morten Grabowski Kjær og Ann-Louise Christine Aasteds øjne faldt på Støvring, da de gik i gang med planlægning af deres kommende domicil.

- Placeringen ved motorvejen i Støvring er bare helt ideel for vores forretning.

- Jeg husker selv alle de gange, jeg har passeret Støvring fra bil og har set Hydrema-skiltet og alle maskinerne.

- Selvom jeg ikke kendte til branchen eller mærket, så husker jeg navnet, og hvad de laver.

- Samme oplevelse og eksponering vil jeg gerne have, at vi kan give bilister i fremtiden, når Luksusbaby-skiltet kommer op på facaden, siger Morten Grabowski Kjær.

Netop placeringen ved motorvejen - og den eksponering, virksomhederne får herfra - er generelt noget, Business Rebild oplever som et særligt fokuspunkt hos de virksomheder, der henvender sig vedrørende opkøb af erhvervsjord.

- Med en eksponering for næsten 45.000 bilister i døgnet direkte ved motorvej E45, skal der noget af et brandingsbudget til for at slå den form for eksponering.

- Samtidig er placeringen tæt på både lufthavn, havn og vidensinstitutioner alt sammen noget, der sikrer gode vækstbetingelser for en virksomhed.

- Ja, og så er det jo også værd at nævne, at vi har Danmarks smukkeste natur i baghaven, noget der værdsættes af medarbejderne, og som derfor også er utroligt afgørende for virksomhederne og deres mål om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, påpeger Jane Bejlegaard Lindberg.

Nyheden om Luksusbabys flytning til Støvring har allerede ramt det lokale erhvervsliv, og modtagelsen har overrasket medejer, Morten Grabowski Kjær, positivt.

- Vi har fået en overvældende modtagelse fra de lokale erhvervsdrivende i Støvring – flere har personligt skrevet velkommen til – og sågar borgmesteren har skrevet til os.

- Det giver følelsen af, at vi bliver en del af et fællesskab, og det passer rigtig godt sammen med de værdier, Luksusbaby er bygget på. Generelt har der været en fleksibel tilgang til, at vi kan få vores drømme realiseret, siger han.

Drømmene forventes ifølge Morten Grabowski Kjær allerede realiseret i efteråret 2021.

- Vi regner med, at vi om cirka et år kan indvie de nye rammer.

- Der er lige lidt forskellige ting, som skal falde på plads. Og når vi får tegningerne for selve byggeriet, så ved jeg, at Louise har en holdning til, hvordan det helt præcis skal se ud.

- Men derefter burde vi være klar til at gå i gang med at bygge på 4000 af de i alt 16.000 kvadratmeter jord, vurderer Morten Grabowski Kjær.

I skrivende stund er der samlet set kun fem ledige erhvervsgrunde tilbage i Porsborgparken, der indtil nu har ligget som åbent landskab lige ud til motorvejen.