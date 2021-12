Lyntog blev til sne-tog: Anja fik by til at hjælpe 70 passagerer

SKØRPING:Æv!

Ærgrelsen var stor, da lyntoget mod København onsdag eftermiddag pludselig stod stille i Skørping uden udsigt til at komme længere.

Ovenover sendte vinteren millioner af snefnug ned over skovbyen, og forude var træer væltet ned over skinnerne uden udsigt til at nogen kunne fjerne dem.

Kollektive støn og suk lød rundt om i toget og alt tydede på en rigtig øv-oplevelse for de godt 100 passagerer, der sad på deres plads.

Men det blev det ikke. På trods af uheld, aflysninger og bøvl, blev stoppet noget passagerer og personale vil huske tilbage på i mange år. Med glæde.

Togfører overvældet

- Jeg har været togfører i 25 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Store aflysninger, jo. Men ikke noget, hvor vi bliver taget så overvældende imod, som vi blev i Skørping, fortæller Lars Skriver.

Torsdag middag havde han stadig et stort glad smil på, selv om hans arbejdstid var blevet udvidet til 24 timer, og han kun havde fået enkelte timers søvn.

For blandt passagerne var der en, der ikke bare ville sidde stille på ubestemt tid. Hun fandt resolut mobiltelefonen frem, tastede nogle ord ind - og efter nogle minutter trillede den ene hjælpsomme besked ind efter den anden.

Danmark bedst

- Jeg sad med nogle familier, der havde små børn. Jeg kunne ikke bare sidde der og vente. Og der plejer altid at være nogle grupper for mindre byer. Så jeg tastede Skørping ind og fandt en gruppe på Facebook og skrev til dem, at vi var strandet i toget, og om nogle kunne hjælpe, fortæller Anja Tønnes

Hun deler arbejdsugen op mellem hjembyen Vejle og Aalborg, og Skørping har altid bare været en by, hun suste igennem. Men næste gang hun ser byen gennem togruden bliver det med mere kærlige øjne.

- Jamen, det var helt vildt. Det var Danmark, når Danmark er bedst. Der var så mange, der ville hjælpe. På et tidspunkt havde vi sengepladser nok til alle, der ville overnatte privat i byen, Og folk gjorde alt muligt, fortæller hun.

To sække brød

En del passagerer fik muligheden for at tage det sidste regionaltog tilbage til Aalborg. De øvrige valgte at blive i vognene og klare sig, som de bedst kunne.

Toget havde ingen mad, og Lars Skriver begrænsede mængder kaffe og kage at dele ud af. Men passagerne gik op til de nærmeste butikker.

- Jeg fik en aftale om, at passagerne kunne få det brød, som de ikke nåede at sælge i COOP 365-butikken. Så fik vi to affaldssække, som vi kunne dele ud af, fortæller Anja Tønnes.

Tandpasta på sporet

Lars Skriver mødte to kvinder fra den lokale tandlæge. De havde taget tandbørster og tandpasta med , så alle kunne få børstet tænder. Og en ældre herre lovede at give besked, før den bus, der kunne hente flere passagerer kom. Stoppestedet kunne nemlig ikke ses fra toget, men let fra hans vindue.

Og på Kulturstationen tilbød lederen blandt andet at åbne biografen og give kaffe, hvis nogen ville ind i varmen her

Det er altså svært ikke at blive rørt, når man oplever sådan noget siger Lars Skriver.

Ukrainsk i telefonen

Godt 50 valgt at blive i toget og måske overnatte der. De blev hentet klokken 1.10 torsdag morgen. Anja Tønnes var en af de 20, der sagde ja tak til lokal indkvartering. det blev hos Hanne Mortensen, der åbnede hjemmet for hende og to medpassagerer.

Morgenmaden blev med rundstykker - og en ukrainsk lastbilchauffør, der havde siddet i sit cockpit natten igennem, og som blev fundet på vejen fra bageren. Han kunne ikke engelsk, men med oversættelse via mobilen blev samtalen underholdende alligevel.

Som afslutning tog de tre passagerer og nattens værtinde nogle fotos ved toget, der stadig holdt på stationen. For denne tur er en af dem, som børnenbørnene kommer til at høre om.