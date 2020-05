Lystgård til salg for tredje gang: Fire nye købstilbud blankt afvist af kommunen

Rebild Kommune har her i starten april annonceret ejendommen på Nøragervej 15 i Nørager til salg for tredje gang ved tilbudsgivning. Modsat de to første gange er det uden en fastsat mindstepris og budfrist, hvilket har resulteret i de første fire købstilbud, der dog alle nu er blevet afvist af økonomiudvalget. Dronefoto: Lars Pauli