Må vente fire uger på afgørelse om lejemål af skydebane

STØVRING:Stik mod forventningerne sluttede retssagen mellem Rebild Kommune som sagsøger og SSV Flugtskydeforening først sent onsdag eftermiddag og ikke ved middagstid efter to retsdage.

Hverken Rebild Kommune eller flugtskydeforeningen fik ved retsmødets afslutning en endelig afgørelse i striden om lovligheden at Rebild Kommunes opsigelse af SSV’s mangeårige erhvervslejemål af skydebaneområdet på Banesvinget i Støvring.

- Da de mange indkaldte vidner havde afgivet deres forklaringer og en gennemgang af omkring 400 sider sagsdokumenter, skulle vores og kommunens advokat fremlægge deres procedure, fortæller byrådsmedlem Jesper Greth, der selv var indkaldt som vidne som tidligere mangeårig formand for SSV Flugtskydeforening.

Dommeren valgte i stedet at benytte tidsfristen på fire uger, så dommen dermed først bliver afsagt onsdag 19. maj klokken 11, siger Jesper Greth.

Afgørelse svær at forudsige

Han erkender, at det på nuværende tidspunkt efter to retsdage er svært for ham at vurdere, til hvis fordel dommen vil falde ud om fire uger.

- Dog er vi godt tilfredse med vores egne otte vidners forklaringer. Generelt kom der ikke nogen nyt frem under vidneafhøringer, der også omfattede tre vidner for sagsøger. Min umiddelbare vurdering af sagen er, at vi efter de to retsdage står lige så godt rustet i konfliktsagen som før, pointerer han.