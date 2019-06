Mand anholdt: Sigtes for drab efter kvinde blev fundet død i hus

BLENSTRUP: En 56-årig kvinde blev søndag morgen kl. 07.09 fundet død i et hus på Vandværksvej ved Blenstrup øst for Skørping, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet betragter dødsfaldet som mistænkeligt, og en anden beboer i huset - en 62-årig mand - er anholdt og sigtet for at have dræbt kvinden.

Han vil mandag morgen blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet, oplyser vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi

Retslæger og politiets teknikere har undersøgt huset og liget, og deres foreløbige undersøgelser bekræftet, at der er tale om et mistænkeligt dødsfald.

Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om sagen, heller ikke, hvordan den 62-årige forholder sig til sigtelsen for drab.

Politiet ventes at kræve lukkede døre ved grundlovsforhøret mandag.