Mand blev stukket med kniv - så kørte voldsmand ham hjem og røvede ham

STØVRING:En 33-årig mand er blevet varetægtsfængslet, sigtet for først at have stukket en anden mand med kniv, hvorefter han kørte manden hjem og til sidst røvede ham.

Det oplyser anklager Mathias Pedersen.

Den bizarre episode fandt sted 8. marts omkring klokken 22.30 på den 33-årige adresse i Støvring.

Her startede den 33-årige - ifølge sigtelsen - med at overfalde den anden mand, der var kommet til adressen i sin bil. Manden blev stukket i maven med kniv og slået i hovedet.

Efter volden kørte den 33-årige så voldsofferet hjem i mandens egen bil, og inden offeret blev sat af, tog den 33-årige registreringsattesten på bilen og telefonen fra manden, hvorefter han kørte igen.

Den 33-årige var derfor sigtet for både grov vold og røveri, da han torsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør.

De to mænd har et kendskab til hinanden, men de nærmere omstændigheder omkring overfaldet, kan anklager Mathias Pedersen ikke komme ind på, da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Den 33-årige nægter sig skyldig, men blev varetægtsfængslet i fire uger.