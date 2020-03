Mand dømt for besiddelse af børneporno

AALBORG:Ved Retten i Aalborg blev en 56-årig mand fra Himmerland onsdag idømt 10 dages betinget fængsel for besiddelse af børneporno.

Manden tilstod i retten, at han havde været i besiddelse af materialet på sin computer, oplyser anklager Louise Watson.

Den 56-årige mand blev dømt for at have 14 billeder på sin computer indeholdende pornografisk materiale af personer under 18. De 11 af billederne var opfattet kategori 1, som er den mildeste form for børnepornografisk materiale. De resterende tre billede var i kategori 2.

Manden valgte at modtage dommen.