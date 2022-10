Markant DF'er hopper til fælleslisten

REBILD: Dansk Folkepartis tidligere stærke mand i Rebild Byråd har fundet et nyt parti. Han har meldt sig ind i Den Sociale Fællesliste, der har fire mandater i byrådet.

Dermed kommer den tidligere DF'er i selskab med den endnu mere markante formand for 3F Aalborg, Allan Busk, som ved de seneste valg har været kommunens største stemmesluger.

Den Sociale Fællesliste agerer i denne byrådsperiode opposition sammen med byrådets partier på venstrefløjen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, samt Socialdemokratiet.

Tommy Degn blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i november, hvor han fik 246 personlige stemmer. Midt i valgkampen blev han ramt af en blodprop i hjertet og lå i flere dage i koma.

Han meldte sig ud af Dansk Folkeparti før sommerferien.

I en pressemeddelelse udtaler Tommy Degn, at han længe har været klar over, at han ikke var på den rette politiske hylde.

- Den Sociale Fællesliste kæmper for vores ældre, vores børn og i det hele taget for den lille mand, som nogen gange har svært ved at klare den selv.

- Allan (Busk, red.) og hans kollegaer tør gå mod forvaltningen og mod strømmen generelt, når tingene bliver alt for centralistiske og for langt væk fra det, borgernes ønsker. Jeg ønsker at værne om det lokale og bevare den borgenære velfærd overalt i Rebild Kommune, erklærer Tommy Degn.

Allan Busk fra Den Sociale Fællesliste har politisk arbejdet sammen med Tommy Degn i otte år i byrådet.

- Jeg kender også Tommy, fra da han var formand for Socialdemokratiet, hvor jeg selv var medlem dengang, lyder det fra Allan Busk.

Allan Busk mener, at han politisk flugter godt med Tommy Degn. Arkivfoto

Han henviser også til, at Tommy Degn tidligere er 3F-tillidsmand hos Post Danmark.

- Vores tilgang til især de ældre, børn og kampen mod centraliseringen har altid været i flugt med hinanden, siger Allan Busk.

Tommy Degn sad i Rebild Byråd fra 2013 til 2021. De sidste fire år var han viceborgmester.