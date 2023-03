Mavepuster: Fire skoler og fem børnehaver er i spil til lukning

REBILD:I alt fire skoler og fem børnehaver kan være truet af lukning eller sammenlægning, hvis Rebild Kommune også i fremtiden skal kunne løfte opgaven med at levere kvalitet og få budgetterne til at hænge sammen på skole- og dagtilbudsområdet.

Det viser en ny analyse, som byrådspolitikerne blev præsenteret for inden byrådsmødet torsdag aften. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om en analyse og ikke beslutninger - nu er det op til politikerne at forhandle sig frem til tålelige løsninger.

Ifølge Peter G. Hansen (S) var analysen noget af en mavepuster, da den viser, præcis hvor store udfordringer Rebild Kommune står med.

På skoleområdet skal der spares 12 millioner. Analysen præsenterer fire scenarie, og kun det mest vidtgående leverer den besparelse.

Ved at lukke skolerne i Bælum, Blenstrup, Haverslev og Øster Hornum kan man spare 17 millioner. I dette beløb indgår besparelsen ved lukning af Ravnkilde Skole, som allerede er besluttet og effektueres til sommer.

Hvis de fire skolelukninger bliver til noget, skal elever fra Blenstrup og Bælum flyttes til Terndrup Skole.

Haverslev Skoles elever sendes til Sortebakkeskolen i Nørager

Øster Hornum Skoles elever sendes til Suldrup Skole.

Børnehaver i spil

Analysen kigger også på dagtilbudsområdet og præsenterer flere fremtidsscenarier, der kan betyde lukning og sammenlægning af børnehaver.

Blandt andet er følgende i spil:

Ravnkilde Børnehave lukker, og børnene sendes til Tuen i Haverslev

Kildehaven i Bælum og Valhalla i Blenstrup lægges sammen.

Græshoppen i Rørbæk lukkes, og børnene sendes til Regnbuen i Nørager.

Spiren i Støvring lukkes eller ombygges.

Skovtrolden i Skørping lukkes eller ombygges

Forslagene på børnehaveområdet bygger på, at der som minimum skal være 42 børn i hver institution, før det økonomisk løber rundt. Derfor bliver børnehaverne i både Skørping, Støvring og Rørbæk nævnt, selv om analysen også nævner, at der ikke umiddelbart er nogen steder at flytte børnene fra de institutioner hen.