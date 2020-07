Medarbejder på Svinget i Skørping er testet positiv for coronavirus

SKØRPING:En fast vikar på Svinget i Skørping, der er en afdeling under ældrecentret Teglgårdsminde i Skørping, er lørdag testet positiv for coronavirus. Det oplyser Rebild Kommune i en pressemeddelelse.

I alt er der syv beboere og 21 ansatte på Svinget. Alle medarbejdere er sendt til test for coronavirus, og Region Nordjylland tester i løbet af lørdag alle beboere for virusset. Hverken beboere eller medarbejdere ud over vikaren viser symptomer på at være smittet.

- Ingen fra personalet ud over den smittede vikar er sendt hjem, siger den ansvarlige direktør i Rebild Kommune, Charlotte Larsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet kontaktet. De står for at opspore smitteveje.

Afdelingen Svinget er fysisk adskilt fra ældrecentret Teglgårdsminde, og udover en enkelt sygeplejerske, som har haft opgaver begge steder, har ingen af Svingets personale haft deres gang på Teglgårdsminde.

Personalet på Svinget tager nu de forholdsregler, at alle beboere opholder sig i deres egen bolig, og personalet bruger værnemidler ved enhver kontakt, indtil det er fastslået, om der er andre smittede end den ene vikar.

Pårørende til beboerne er orienteret.

- De ældre må desværre ikke få besøg, indtil der ligger et svar på de coronatest, der er foretaget, siger direktør Charlotte Larsen.

Der kan gå op til en uge, før resultaterne af de nødvendige test foreligger.