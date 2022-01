Mejeribrand har ødelagt vigtig kedel: Al osteproduktion indstillet

NØRAGER:Branden onsdag aften og nat i kedelrummet i tilknytning til Nørager Mejeri får nu den store konsekvens, at osteproduktionen indtil videre er indstillet.

- Kedelanlægget er nemlig blevet helt ødelagt ved branden, så vi hverken har damp eller varme til osteproduktionen. Vi har nu bestilt en mobil kedel som en midlertidig løsning, som vi ihærdigt arbejder på at få installeret, så osteproduktionen på mejeriet kan genoptages i løbet af søndag, forklarer Martin Aagaard Pedersen, som administrerende direktør i Nordex Food med base i Dronninglund, der ejer ostemejeriet i Nørager.

Ingen af de ansatte er dog sendt hjem som konsekvens af branden, da de nu er i gang med at pakke nogle færdige mejeriprodukter.

Selve brandårsagen pt. ukendt

På nuværende tidspunkt er årsagen til den voldsomme brand onsdag aften og nat ukendt.

- Vi afventer nu politiets tekniske undersøgelser for om muligt at finde ud af årsagen. Heldigvis ligger kedelhuset i en særskilt bygning mindst 50 meter fra selve mejeriet, så branden ikke bredte sig. Nu skal vi i gang med at få genetableret kedelanlægget hurtigst muligt for at sikre vores osteproduktion, påpeger Martin Aagaard Pedersen.