Meldt til politiet: Fodboldbaner udsat for hærværk

KIRKETERP: Det var heldigvis et af de sjældnere syn, der mødte formand for Byrsted Hjeds Idrætsforening i Kirketerp gennem 21 år, Carsten Mikkelsen, da han opdagede, at klubbens fodboldbaner var blevet ødelagt.

Mens den slemme februarregn generelt har været hård mod de danske fodboldbaner, så var det ganske tydeligt, at skaderne på de to fodboldbanerne var menneskeskabte.

- Det er bøllestreger - ren og skær chikane. De er kørt igennem to fodboldbaner, siger formand Carsten Mikkelsen.

Han kunne konstatere, at to biler tilsyneladende har kørt ræs over først parkeringspladsen og dernæst banerne, hvor de har efterladt tykke og dybe spor.

- Man kan se, at de har været ved at sidde fast, fortæller han.

Det er meget tydeligt, at biler har kørt over fodboldbanerne. Foto: Torben Hansen

Aldrig sket før

Desværre er klubhuset ikke udstyret med kameraer. Det har der simpelthen aldrig været behov for i den lille by, der sjældent bliver ramt af sådan nogle ugerninger.

- Det er aldrig sket før. Vi har et indbrud hvert tiende år. Engang fik vi stjålet et fjernsyn. Det er faktisk det, jeg kan huske, siger Carsten Mikkelsen.

Ødelæggelserne har heldigvis ingen konsekvens for klubben, men det skaber irritation hos formanden. Særligt fordi det ikke bare er noget, man kommer til med byens placering.

- For mig at se kan det ikke afvises, at nogen er kørt målretter, siger han.

Ifølge formand Carsten Mikkelsen kan man se, hvordan bilerne har været tæt på at sidde fast. Foto: Torben Hansen

Anmeldt til politiet

Nu står klubben så tilbage med ødelagte baner, som de selv har ansvaret for at få styr på igen.

- Vi gør ikke noget, så længe det står ned i stænger, men når der bliver en uge eller to med solskin, får vi styr på det, siger Carsten Mikkelsen.

Selvom der hverken er kameraer eller vidner, har formanden valgt at melde sagen til politiet.

- Vi har meldt det til politiet som hærværk. Heldigvis er intet blevet stjålet, og der er ingen bygningsskader, slutter han.