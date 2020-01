Mere indflydelse til skoleelevers forældre

REBILD:Rebild Kommunes otte folkeskoler er under stort økonomisk pres. Et styrket forældresamarbejde på tværs af skoledistrikterne skal nu øge forældrenes indflydelse på de politiske beslutninger på området.

Derfor holdes der torsdag 23. januar klokken 19.30 en åben stiftende generalforsamling for oprettelse af en lokal afdeling af Skole og Forældre i Rebild Kommune. Det foregår hos Business Park Nord på Østre Allé 6 i Støvring.

Bag initiativet til den lokale forening står en gruppe forældre, som primært udspringer fra personer, der har pladser i bestyrelserne for kommunens otte skoler.

Stig Jonstrup Pedersen sidder selv i skolebestyrelsen for Skørping Skole og er medinitiativtager til det nye projekt omkring samarbejde på tværs af de otte kommunale skoler i Rebild Kommune. Arkivfoto: Mette Nielsen

- Vi skal stå sammen som forældre på tværs af skoledistrikterne, fordi vi alle ønsker en bedre folkeskole hvor end man bor i Rebild Kommune. Og alle skoler – store som små - er under stort pres, da ressourcerne ikke rækker til at øge kvaliteten og forbedre trivslen. Tag bare sagen hvordan man har sat egenbetalingen op for SFO i kommunen, endda uden at informere forældrene om dette, erklærer Stig Jonstrup Pedersen, som er en af initiativtagerne til det stiftende møde torsdag aften.

Skoler er underfinansierede

Han tilføjer, at Rebild Kommunes otte folkeskoler er underfinansieret, og der derfor ikke er flere midler at flytte rundt på mellem skolerne, hvilket ellers er sket tidligere.

I gennemsnit bruges der ca. 64.000 kr. per elev i Rebild Kommune med store interne forskelle, mens der i henholdsvis Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner bruges 71.000 og 73.000 kr.

Der er ca. 3600 elever fordelt på de otte folkeskoler, og det vil sige, at der er ca. 7.200 forældre eller vælgere om man vil, hvilket ifølge Stig Jonstrup burde kunne give folkeskolerne betydeligt mere politisk opmærksomhed end tilfældet er i dag. 3600 elever betyder også, at folkeskolerne er kommunens ubetinget største arbejdsplads.

- Akkurat som der stilles rimelige krav til andre arbejdspladser, må vi som forældre stille krav til politikerne om, at børnenes arbejdspladser forbedres, påpeger han og tilføjer, at ”arbejdsforhold” selvfølgelig dækker bredere i denne sammenhæng.

Aktive forældre skal på banen

Initiativgruppen har siden sommeren 2019 mødtes flere gange for at finde ud af, hvordan forældresamarbejdet på tværs af skolerne kan øge opmærksomheden på folkeskolernes generelle udfordringer.

Det er ifølge gruppen helt unikt, at det er muligt at danne en lokalafdeling af Skole og Forældre, hvor samtlige folkeskoler i en kommune er repræsenteret fra start, da det ikke er sket før.

- Den enkelte skoler har naturligvis egne mærkesager og nære forhold at forholde sig til i skolebestyrelserne. Det er dog vigtigt, at vi forældre overordnet arbejder for bedre vilkår for skolen som helhed i kommunen. Vi har desuden et stort fokus på, hvordan vi får organiseret alle de forældre, som ikke sidder i en bestyrelse for en skole, men som gerne vil arbejde for en bedre folkeskole. Dette vil være et af de store punkter på generalforsamlingen, pointerer Stig Jonstrup.

Forældre til de mange elever på de otte kommunale skoler i Rebild kan læse mere om mødet på Facebooksiden ” Folkeskoleforældre i Rebild Kommune”.