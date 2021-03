Michael reagerede, da han så ældre mand gå alene rundt en mørk aften

NØRAGER:Det var mørkt og koldt, da 52-årige Michael Eriksen fra Øster Brønderslev sammen med sin kæreste kørte igennem Nørager tirsdag aften lidt i otte.

På en mørk gade forbi passerede de en ældre herre med en rollator, som så lidt fortabt ud.

Straks vendte Michael bilen rundt og kørte tilbage til manden.

- Jeg vidste, at han var gået forkert. Han er en ældre mand, der ikke vidste, hvor han var. Jeg har kørt sygetransport i seks år, så jeg vidste udmærket godt, at han var et forkert sted. Havde jeg ikke været der, så var han frosset ihjel, siger Michael Eriksen.

Allerede inden Michael nåede hen til den ældre mand havde han politiet i røret. De spurgte, om Michael vidste, hvad manden hed eller hvor han boede.

Michael hoppede ud af bilen og talte med den ældre mand. Han tilbød manden et lift hjem og hjalp ham ind i bilen.

Ved at spørge om han måtte se mandens sygesikringsbevis, fandt han frem til hans adresse. Michael tænkte selv, at det nok var Nørager Friplejehjem, og det var det såmænd også.

- Hvis ikke jeg havde fundet ud af, at han boede på plejehjemmet, så var jeg alligevel kørt forbi for en sikkerheds skyld, siger Michael Eriksen.

Michael mødte manden omkring en kilometer fra plejehjemmet.

Michael ringede igen politiet op og fortalte dem, at han havde fundet ud af, hvor manden boede og ville køre ham hjem. De aftalte, at han skulle give besked, når manden var tilbage på plejehjemmet i god behold.

Da de nåede frem til plejehjemmet, rendte Michael indenfor for at finde noget personale. Sammen med to ansatte fik de hentet manden i bilen.

Michael Eriksen fandt tirsdag aften en ældre herre, som gik rundt på gaden med en rollator i Nørager. Han samlede ham op og kørte ham tilbage til Friplejehjemmet i Nørager. Foto: Bente Poder

Glad for hjælpen

Forstander på Nørager Friplejehjem, Susan Lundgren Hansen, er glad for, at Michael tilbød manden et lift.

- Vi er glade for, hvis der er nogle, der har brug for hjælp, om det er unge eller gamle, at man så i lokalsamfundet hjælper hinanden, siger Susan Lundgren Hansen.

Hun fortæller, at beboerne på plejehjemmet hele tiden går tur i lokalområdet, og at de er kendte blandt byens borgere, men at de nogle gange kan få brug for en hjælpende hånd.

- Man kan jo få brug for hjælp, især når man er flyttet til et nyt område. Han var kommet på vildspor, så det var godt, at han blev hjulpet hjem, siger hun.

Da den ældre mand var kommet ind på plejehjemmet, sagde Michael Eriksen farvel og tak til manden, hvorefter ham og kæresten kørte hjemad. Dog regner Michael ikke med, at det er sidste gang, at han ser manden.

- Jeg vil ind og besøge ham en dag. Jeg ved, hvor ensomt det kan være, og det er vigtigt at man besøger sine ældre. Det kan jo godt være, at han ikke har nogle børn, siger Michael Eriksen.

For Michael var der slet ikke andre muligheder end at vende om efter manden. Det ligger så naturligt for ham at hjælpe sine medmennesker.

- Jeg kan ikke lade være med at være en god samarit. Jeg vidste, at han stod helt forkert. Jeg syntes, at det er utroligt, at jeg var den første der stoppede, siger Michael Eriksen.