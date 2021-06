Minister afviser at svare på spørgsmål om golfreklame: - dømt ulovlig af Vejdirektoratet

VOLSTRUP:I sidste uge stillede folketingsmedlem Marie Bjerre (V) efter at have læst Nordjyske artikel om Vejdirektoratets påbud om at Volstrup Golf skal fjerne sin store markreklame som reaktion to uddybende folketingsspørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht.

Hun finder det nemlig ganske urimeligt, at Vejdirektoratet har meddelt påbuddet i den konkrete sag.

Det ene spørgsmål er stillet som et §20 spørgsmål til ministeren, hvor svarfristen er seks dage.

Men nu meddeler Marie Bjerre, at transportministeren har afvist at svare på dette spørgsmål, da han mener det ligger uden for rammerne for et §20 spørgsmål.

- Det uanset mit spørgsmål til ham var stillet som et holdningsspørgsmål. Jeg har derfor netop stillet samme spørgsmål som et udvalgsspørgsmål, hvor svarfristen dog er fire uger. Det samme gælder for mit andet spørgsmål i sidste uge, som jeg fortsat afventer svar på, fortæller Marie Bjerre.

1 Golfreklamen i græstæppet hos Volstrup Golf, som Vejdirektoratet har påbudt ejeren at fjerne. Foto: Kim Dahl Hansen Foto: Kim Dahl Hansen

Ordlyden i hendes §20 spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht var følgende:

”Mener ministeren, at det er rimeligt og hensigten med naturbeskyttelseslovens regler om skiltning i det åbne land, at Vejdirektoratet meddeler påbud om at fjerne skiltet ”Volstrup Golf”, jf. artiklen ”Golfreklame dømt ude af Vejdirektoratet” bragt i Nordjyske Stiftstidende den 22. juni 2021, eller giver det ministeren anledning til at ville se på en lempelse af lovgivningen på området?”

Som indehaver af Volstrup Golf er Jeppe Ugilt glad for at spørgsmålet om golfreklamen nu kommer op på et politisk plan.

Ifølge ham har Marie Bjerre selv taget initiativ til at stille transportministeren nogle spørgsmål, men har inden da selvfølgelig spurgt om det var i orden fra hans side.