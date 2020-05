Minister skal svare: Er der penge til atomkrigsbunkeren REGAN Vest?

ROLD:Allerede inden den atombombesikrede bunker REGAN Vest i Rold Skov åbnes for offentligheden, er der pludselig opstået tvivl om, hvorvidt staten fortsat vil bidrage til driften.

De statslige støttemillioner er en forudsætning for, at Nordjyllands Historiske Museum vil stå for driften af REGAN Vest som koldkrigsmuseum.

Men museets bestyrelse kan ikke få klart svar på, om staten fortsat vil bevilge penge til driften, og derfor er det lige nu usikkert, om det bliver muligt at åbne som planlagt næste år.

For mig lyder det helt skørt, at man overhovedet skal spekulere over det statslige driftstilskud Preben Bang Henriksen, folketingsmedlem (V)

Det har fået det nordjysk folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) til at reagere. Han vil tage sagen op med kulturminister Joy Mogensen (S) snarest.

- Vi er midt i projekteringen af en af Danmarks helt store attraktioner, så for mig lyder det helt skørt, at man overhovedet skal spekulere over det statslige driftstilskud efter 2021. Jeg synes kulturministeren er usædvanlig lang i spyttet. Det kan nordjyderne, og de folk der arbejder på projektet, bestemt ikke være tilfreds med. Sammen med museet vil jeg derfor tage sagen op med ministeren hurtigst muligt, oplyser Preben Bang Henriksen i en mail.

REGAN Vest - klar til atomkrig Regeringsanlæg Vestdanmark (REGAN Vest) blev opført i dybeste hemmelighed fra 1963 til 1968 midt under den kolde krig, hvor risikoen for atomkrig mellem stormagterne USA og det daværende Sovjetunionen var høj. Det atombombesikre anlæg 60 meter under jorden er placeret langt inde i Rold Skov. Bunkeranlægget skulle huse både regering, embedsmænd og regent i tilfælde af en tredje verdenskrig. I mere end fire årtier stod anlægget klar til med kort varsel at tage imod en række nøglepersoner. Kulturstyrelsen besluttede at frede anlæg og inventar i bunkeren og dermed sikre, at et af Danmarks mest monumentale spor fra den kolde krig bevares. Fredningen var første skridt på vejen til at åbne anlægget for offentligheden. Efter planen skal anlægget åbnes for offentligheden i sensommeren 2021. Læs mere om REGAN Vest her Kilde: Nordjyllands Historiske Museum VIS MERE

Folketinget har tidligere bevilget 2,6 millioner kroner årligt i driftstilskud til REGAN Vest, der også har fået 20 millioner kr. fra staten til etableringen. Sammen med donationer fra fonde og tilskud fra kommuner er der i alt givet næsten 75 millioner kr. til at realisere projektet.

Men et brev fra kulturministeren til Nordjyllands Historiske Museum har skabt usikkerhed om den fortsatte finansiering. I brevet, dateret 21. april i år, skriver Joy Mogensen:

"Bevillingen på 2,6 mio. kr. årligt i årene 2017-20 blev besluttet i en finanslovsaftale mellem den daværende Venstre-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Parterne bag aftalen sikrede således kun finansiering for fire år. Jeg er fuldt ud opmærksom på den store formidlingsmæssige og historiske værdi af REGAN Vest. Jeg noterer mig jeres ønske om en ny finanslovsbevilling fra 2021. Det vil jeg lade indgå i mine overvejelser om prioriteringer i forhold til den kommende finanslov. Som I ved kræver det opbakning fra et flertal i Folketinget at forlænge jeres bevilling, ligesom det formentlig også vil skulle være en del af en finanslovsaftale."

Det svar er museet og fondene bag REGAN Vest-projektet ikke tilfredse med. De ønsker en afklaring af den økonomiske situation for projektet og vil derfor igen kontakte kulturministeren.