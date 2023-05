Mistede kontrol over bål - nu brænder enorm stak tømmer

SKØRPING:Nordjyllands Beredskab kæmper i disse timer for at få slukket en brand, som de blev alarmeret til kl. 16.15 lørdag eftermiddag på Aspvej mellem Terndrup og Skørping.

Her havde ejeren af en ejendom, som er omkranset af en mindre skov, tændt bål, men pludselig fik bålet fat i skovbunden. Det fik flammerne til at kravle videre til skovområdet, hvor ilden også fik fat i en enorm stak af tømmer på ca. 30 meter i længden og tre meter i højden, som ligger ca. 15 meter fra bålet.

- Der er tal om skovede træer med stammer med en diameter på 20-40 centimeter. Den stak brænder nu, men vi har slået den ned, så der ikke længere er store flammer. det ligner en stor, forkullet dynge, men nede i bunden og mellem stammerne er der masser af gløder, så der skal stadig pøses masser af vand på, fortæller indsatsleder Casper Weinberg fra Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet måtte sidst på eftermiddagen tilkalde hjælp fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, som er undervejs med en kranvogn.

- Vi er nødt til at få løftet og flyttet rundt på nogle af de stammer, så vi kan få slukket ilden helt, oplyser Casper Weisberg, som glæder sig over, at det har været let at få beredskabets materiel frem.

@BRSdk Nordjylland er kaldt til assistance med en redningskran



På vej til Naturbrand

Giv plads til udrykningen — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) May 6, 2023

Lige nu arbejder ni brandfolk på stedet, hvor der blandt andet bliver hentet vand fra en nærliggende sø til slukningsarbejdet.

Ifølge indsatslederen henstår der nogle timers arbejde på adressen for beredskabet.

Også Nordjyllands Politi har haft en patrulje på stedet, men Nordjyske har endnu ikke haft mulighed for at få politiets kommentar til branden.