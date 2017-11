Møde med Søren Gade om togstop

STØVRING: Regionsrådsmedlem Anny Winther og byrådsmedlem Thomas Simoni Thomsen fra Venstre mødtes forleden med Søren Gade, formand for Venstres folketingsgruppe på stationen i Støvring.

Det skete for at sætte fokus på den fremtidige togbetjening af Støvring.

Baggrunden er at der efter implementeringen af et nyt signalsystem, formentligt i 2019, kun er planlagt stop i en enkelt by i Rebild Kommune.

- Togene skal fremover ikke bare køre til tiden, men også stoppe og det er der hvor der er mange brugere. Støvring Station er et lokalt trafikknudepunkt, hvor op til 100 busser passerer hver dag. Derfor er det vigtigt at man fastholder at IC togene stopper både i Skørping og Støvring også i fremtiden, påpeger Anny Winther.

Folketingsmedlem Søren Gade fik ved mødet i Støvring et notat med til transportudvalget på Christiansborg, hvor de forhold der giver grund til bekymring var listet op. Vedlagt var også en tabel over befolkningsudviklingen i Rebild Kommune. Den giver til gengæld ikke grund til bekymring, da kommunen meget snart passerer 30.000 indbyggere.

- Det er derfor vigtigt at alle partier lægger pres på deres folketingsgruppe for at opnå forståelse for to togstop fremover i Rebild Kommune, understreger Anny Winther.