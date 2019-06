Motor startede lille brand på savværk

ROLD SKOV: Nordjyllands Beredskab rykkede onsdag formiddag ud til en melding om brand på Norlund Savværk i Rold Skov.

Branden var dog ikke alvorligt og endte med, at kun et spær på et loft var brændt, oplyser indsatslederen på stedet.

Branden var opstået i en bygning, hvor der bliver tørret træ. Indsatslederen mener, at branden formentlig er startet i en motor.

Brandvæsenet havde hurtigt styr ilden, og der var ikke fare for, at den bredte sig.