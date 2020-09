Motorcyklist blev filmet af politiet: Kørte over dobbelt så hurtigt som tilladt

GRAVLEV:Det gik alt for hurtigt for en motorcyklist mandag eftermiddag på Hobrovej ved Gravlev i Himmerland. Faktisk over dobbelt så hurtigt, som det var tilladt.

Motorcyklisten blev nemlig målt til at have kørt mindst 162,7 km/t, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t.

Selvom det gik meget stærkt, så blev hastighedsovertrædelsen videooptaget af politiet, der havde hastighedskontrol på Hobrovej.

Og det er dyrt at overskride hastighedsgrænsen med 100 procent. Udover en pænt stor bøde, så blev kørekortet inddraget på stedet.