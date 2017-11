Musikalsk gave pakke ud i Skibsted Kirke

SKIBSTED: Takket være en donation fra Skibsted Menighedsråd og sognepræst Laura Håkansson fik de handicappede elever fra Læringscenter Himmerland forleden en tidlig julegave i Skibsted Kirke.

Leon Sebbelin var mødt op i sit stiveste borgmesterpuds med skinnende kæde og det hele for at hjælpe med at pakke gaven op:

Nye spændende musikinstrumenter.

Det udløste stor jubel og klapsalver.

Instrumenterne blev straks taget i brug ved en lille interaktiv koncert med de to musiklærere fra specialskolen, Bettina Nielsen og Kristian Horn.

Også borgmesteren var ganske rørt over oplevelsen:

- Det kan jeg leve længe på. Når man kommer rundt til møder for tiden, kan det ellers godt lyde som om, det hele er ved at falde fra hinanden her i kommunen. Så er det godt at komme ud i virkeligheden.