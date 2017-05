Mystik om Kiwis afløser i Støvring

STØVRING: Onsdag i sidste uge var sidste åbningsdag for Kiwi i Grangårdscentret i Støvring, og dermed blev antallet af dagligvarebutikker i Støvring by reduceret fra syv til nu seks.

Men samtidigt med lukningen af Kiwi onsdag blev der med et opslag på indgangspartiet skabt lokal undren og nysgerrighed om den fremtidige skæbne for butikslokalerne i Grangårdscentret.

For her blev det meddelt, at en ny dagligvarebutik er på vej til at åbne på stedet.

Kiwi-kæden kom til Danmark i 2008 og er ejet af den dansk-norske dagligvarekoncern Dagrofa, der i Danmark også har kæderne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb.

Ifølge leder af Kiwi discountbutikken i Støvring gennem de sidste seks år Vagn Hansen fik han i en mail fra Dagrofa onsdag eftermiddag besked på at hænge opslaget op.

- Men hvilken ny dagligvarebutik der er tale om kender jeg overhovedet ikke noget til, pointerer han.

Ejer ved heller ikke noget

Ejer af lokalerne i Grangårdscentret er anpartsselskabet Djernes Super ApS ved Olav Damgaard Djernes i Skørping.

Han har efter eget udsagn intet kendskab til hvilken dagligvarebutik der kan være tale om som ny lejer.

- Det eneste jeg kan sige er at jeg tidligere har indgået en 10-årig lejekontrakt for lokalerne i Grangårdscentret med Dagrofa, hvor der i øjeblikket resterer omkring syv år, påpeger Olav Damgaard Djernes.

Som ejer af Kiwi kæden er det også sparsomt med oplysninger hos Dagrofa med hovedsæde i Ringsted om de fremtidige planer for butikslokalerne i Grangårdscentret i Støvring.

Kommunikationsafdelingen hos Dagrofa erkender at have bedt butikschef Vagn Hansen om at hænge opslaget op i Kiwi butikken i Støvring onsdag eftermiddag.

- "Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke udtale os om, hvilken ny dagligvarebutik, der åbner i stedet for Kiwi i Støvring", lyder meldingen i det første svar fredag eftermiddag på mail efterfulgt af en ny mandag formiddag: "Vi kan desværre ikke sige noget om, hvilken dagligvarekæde, der evt. kan være tale om endnu. Vi arbejder i tæt dialog med udlejer i forhold til at få butikken udlejet hurtigst muligt og gerne som dagligvarebutik," lyder meldingerne fra Dagrofas kommunikationsafdeling.

Ejer afviser påstået dialog

Som ejer afviser Olav Damgaard Djernes i Skørping blankt denne aktuelle udmelding fra Dagrofa om en indbyrdes dialog.

- Jeg har nemlig overhovedet ikke snakket med Dagrofa om fremtiden for butikslokalerne i Grangårdscentret, så jeg synes deres opslag i butikken og udmeldinger i øjeblikket virker rigtig mærkelige, erklærer Olav Damgaard Djernes, og tilføjer:

- Det skal også ses i lyset af rygter om at der i andre nu lukkede Kiwi butikker også er placeret tilsvarende opslag, der varsler åbning af en ny dagligvarebutik.

Grundet privat ferie har det ikke været muligt at få en uddybende kommentar af kommunikationsdirektør hos Dagrofa Jan Helleskov.