Når flagermusene har ynglet, slår forsinket koldkrigsmuseum dørene op

I første omgang havde Nordjyske Museer håbet på, at man kunne åbne den atomsikre bunker fra den kolde krig i slutningen af 2022. Men da stedet ikke kan besøges i december og januar, har man valgt først at slå dørene op i begyndelsen af 2023.

”Publikum skal have en helstøbt oplevelse, og vi synes ikke, det giver mening at åbne dele af et helt nyt museum. Så hellere vente og give vores gæster den helt unikke totaloplevelse, som det nye museum bliver,” siger Lars Christian Nørbach, der er museumsdirektør for Nordjyske Museer, som Koldkrigsmuseet REGAN Vest også er en del af, i en pressemeddelelse.

Den 5.500 kvadratmeter store bunker, der blev opført i hemmelighed under den kolde krig til at huse regering og regent i tilfælde af en atomkrig, har de seneste år oplevet en ombygning til museum med udstillinger, butik og café for 78 millioner kroner. Hovedattraktionen bliver en guidet tur rundt i bunkeren.

Man havde håbet, man lige kunne nå at holde åbent i november, før 350 faste beboere, nemlig seks forskellige arter af flagermus, rykker ind og skal have fred og ro til at yngle og gå i vinterhi i de to måneder.

”Vi havde håbet, at vi kunne nå at åbne museet en måneds tid, inden den årlige nedlukning af de guidede ture i bunkerne, men det har ikke været muligt, så derfor skubber vi åbningen af det hele,” siger Lars Nørbach og forklarer:

”Projektet med den nye velkomst- og udstillingsbygning har ligesom stort set alt andet i samfundet været udfordret af Covid-19 og ikke mindst de efterfølgende prisstigninger på materialer og råvarer. Derfor er det ikke realistisk at åbne før i begyndelsen af 2023,” fastslår museumsdirektøren.