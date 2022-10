Nathan ramt på stoltheden - må tigge flere penge

SKØRPING:Nathan er både glad og rasende. Lykkelig over alle de mennesker, som økonomisk har støttet ham i en svær tid. Og rasende over de danske udlændingemyndigheder, som pludselig forlænger hans pine på grund af langsommelig sagsbehandling.

Den 48-årige amerikanske ingeniør har siden foråret levet af økonomisk hjælp fra venner, familie og venlige sjæle, som har bidraget til hans GoFundMe-indsamling på nettet.

Det oprindelig mål for indsamlingen var 57.000 kroner. Det beløb kan dække hans udgift til husleje, el, varme og mad i de syv måneder, de danske myndigheder skal bruge på at afgøre hans ansøgning om at få opholdstilladelse.

Hvad er GoFundMe GoFundMe er en amerikansk crowdfunding-platform.

Her kan mennesker samle penge ind til privatpersoner, særlige sager og velgørende formål.

GoFundMe opkræver 2,9 procent i gebyr af alle donationer samt 0,30 dollars (cirka 2,25 kroner) per donation.

26. oktober havde Nathan Curry indsamlet 61.862 kroner fordelt på 152 donationer..

Link til Nathan Currys indsamling: https://gofund.me/6ed6226b VIS MERE

I ventetiden må han ikke tage et arbejde, og han kan ikke få anden hjælp fra den danske stat. Det eneste alternativ er at flytte til udlandet for at arbejde, men det vil Nathan Curry ikke, fordi han ikke vil rejse fra sine to børn, som også bor i Skørping sammen med deres mor.

Nathan Curry er lykkelig for, at hans indsamling for kort tid siden nåede i mål. Men så kom en nedslående melding fra hans advokat.

- Det er et kæmpe slag mod min stolthed at skulle bede om flere penge, siger Nathan Curry. Foto: Martin Damgård

- Nu siger myndighederne, at min sag først afgøres i slutningen af december. De gør bare, som det passer dem, siger en vred og skuffet Nathan Curry.

Han var ellers blevet lovet, at sagsbehandlingstiden maksimalt kunne strække sig til slutningen af november.

- Jeg har ikke anden mulighed end at gå ud og bede om flere penge i min GoFundMe-indsamling. Det er endnu et kæmpe slag mod min stolthed. Det eneste, jeg ønsker, er at få lov at arbejde, forsørge mig selv og bidrage til samfundet, siger Nathan Curry.

Nathan Currys historie Nathan Curry stammer fra Kentucky, USA , hvor han læste til elektronikingeniør.

Siden fik han en kandidatgrad i grøn energi på Aalborg Universitet. I 2010 fik han job i vindmølleindustrien og havde som højtuddannet og højtlønnet ingen problemer med at få arbejdsvisum i Danmark.

Han blev gift med danske Karen, og de fik to børn.

Inden han nåede at få permanent opholdstilladelse, blev reglerne ændret, og i 2017 blev han arbejdsløs. Han have svært ved at finde nyt job i vindmøllebranchen, fordi hans specialiserede uddannelse gav adgang til meget få stillinger.

Uden et fast job kunne han ikke længere få permanent opholdstilladelse. Samtidig forhindrede reglerne ham i at søge et hvilket som helst job. Kravet var en månedsløn på mindst 37.000 kroner.

Nu har han søgt om familiesammenføring med sine børn, og ifølge Nathan Currys advokat er sandsynligheden for et positivt udfald meget stor.

Indtil afgørelsen falder, må han ikke arbejde i Danmark. Han er heller ikke berettiget til nogen form for social ydelse og er ikke dækket af den offentlige sygesikring. VIS MERE

Han har øget målet for sin indsamling med 10.000 kroner.

- Med et stramt budget håber jeg at komme gennem december, og jeg har sat 2000 kroner til side i tilfælde af, at afgørelsen først falder i januar.

December er som bekendt en dyr måned.

- I år er det min tur til at fejre jul med børnene. Det bliver hårdt, men min ekskone har lovet at hjælpe med noget mad, siger Nathan Curry.

Som amerikaner har han en fast tradition med at fejre Thanksgivning sidst i november sammen med sine børn. Det sker med klassisk amerikansk kalkun-middag, men den fest hænger i en tynd tråd.

Nathan Curry med sine børn, Lisa og Max Privatfoto

- Lige nu må jeg ikke søge job. Men den dag, jeg får min opholdstilladelse, er jeg parat til at tage et hvilket som helst arbejde, siger den ingeniøruddannede amerikaner.

Han har lavet frivilligt arbejde i Skørping, hvor han har været med til at bygge to skaterbaner og støtte skatermiljøet i byen til glæde for byens ungdom. Derfor er han kendt af en del folk i byen.

Nathan Curry er særlig lykkelig for alle de mennesker i Skørping, som har bidraget til hans GoFundMe-indsamling.

- Skørping har været fantastisk mod mig. Den dag jeg får min opholdstilladelse, vil jeg stille op midt i byen med et skilt, der fortæller, at nu jeg fået mit visum. Og så vil jeg servere gratis kaffe til alle, der kommer forbi, proklamerer han.