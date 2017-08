NERF - det kan vi da selv lave!

8

Så fik de endelig lov til at hente "skud" til deres NERF-geværer, så legen kunne begynde i Stensbohallen. De yngste fra børnehaveklasse til 2. klasse blev delt op i fire hold, som to ad gangen var i "krig" i landskabet, mens de to andre hold kunne dyste i konkurrencer om at skyde kegler ned i den anden ende af hallen.