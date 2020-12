Niels Hausgaard svigter efter 32 år: Spillested ikke med på ny turneplan

SKØRPING:Musikglade tilhængere af nordjyden Niels Hausgaard får i begyndelsen af 2021 ikke som vanligt mulighed for at opleve ham optræde i KulturStationen i Skørping.

For i hans aktuelle offentliggjorte turneplan indgår musikstedet slet ikke til stor forundring og ærgrelse for adskillige musikinteresserede lokale borgere.

Skørping har i næsten 32 år i træk indgået som en helt fast del af hans turneplan.

Som tidligere bibliotekar og aktiv i KulturStationen mener Mogens Yde at kunne huske, at Niels Hausgaard kun et enkelt år tidligere har svigtet sin traditionelle musikalske optræden i Skørping.

- Og det er vist efterhånden rigtig mange år siden, hvor han som et forsøg droslede ned på antallet af optrædender på sin turné. Dette tiltag ændrede han dog heldigvis hurtigt på igen, erindrer Mogens Yde.

Håber Hausgaard er tilbage i 2022

Som talsmand for MusikStationen i Skørping, der står for at arrangere koncerter i KulturStationen med blandt andet Niels Hausgaard, har Kristian Helmer Petersen en naturlig forklaring på afbuddet fra den populære musiker.

- MusikStationen har fået et pænt brev fra hans booker Frank Panduro i Horsens, hvori han skriver, at fordi 50 procent af de solgte billetter i forbindelse med turnéen her i første del af i 2020 blev aflyst grundet corona situationens udvikling i marts måned, får disse aflyste koncertsteder nu fortrinsret i forbindelse med den forestående turné her 2021, oplyser han og tilføjer:

- Men vi håber da i MusikStationen, at Niels Hausgaard til gengæld er tilbage i Skørping i 2022 og ikke svigter os igen.

Turnéen i 2021 blive et soloshow, der er blevet navngivet Bides hestene?

Den indledes 1. februar i Nykøbing Falster Teater og slutter i Glassalen i Tivoli 11. april.

Gæster til de aflyste koncerter i 2020 har haft mulighed for at få overført deres billet til de nye forestående show i 2021. Her er der i øjeblikket udsolgt til 29 af i alt 45 koncerter.