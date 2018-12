Indbrud på klinik: Livsfarlig medicin stjålet

STØVRING: Et større antal livsfarlige piller er natten til søndag blevet stjålet ved et indbrud på en sygeplejeklinik på Mastruplundvej i Støvring.

Det oplyser vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi, der på det kraftigste opfordrer folk, der måtte blive tilbudt pillerne at holde sig langt fra dem.

– Der er tale om morfinpræparater, der i ukyndiges hænder kan være livsfarlige at indtage, lyder den kraftige advarsel fra vagtchefen.

Pillerne er af følgende tre mærker: contalgin, rialin og rivotril.

Der er ved indbruddet fjernet 30 styk contalginpiller, et ukendt antal ritalinpiller og 30-40 styk piller af mærket rivotril.

Jess Fallberg opfordrer folk, der måtte komme i kontakt med pillerne til øjeblikkeligt at kontakte politiet på telefon 1-1-4.

– Det gælder også, hvis der skulle have være vidner, der har set noget omkring tidspunktet for indbruddet, der skete klokken 20.52 lørdag. Her er en mulig gerningsmand set cykle fra klinikken på Masstruplundvej, fortæller vagtchefen.

Manden var iført sørt tøj, sort hue og havde en orange taske med sig