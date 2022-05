Nordjyde vandt en million: Dette vil han bruge den til

Han havde faktisk glemt at spille lotto, så den var lige ved at glippe. Men han nåede at være med og spillede online kl. 19.39.

Det fortæller en mand fra Rebild - som har valgt at være anonym - efter han forleden vandt en million i lotto. Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Der var ikke gevinst på tallene. Det tænkte han ikke videre over - men da han var på vej i seng, skete der pludselig noget.

- Så var der en mærkelig besked om, at jeg havde vundet, og jeg kunne se, at den var fra Danske Spil. Der stod, at jeg havde vundet en million. Så svedte jeg lige lidt der. Der gik i hvert fald tre timer, inden jeg faldt i søvn. Først tænkte jeg på, om det var rigtigt, og så lå jeg bagefter og tænkte på, hvad man skal bruge så mange penge til man kan jo få et hus for de penge her på egnen, fortæller den glade vinder.

Bil, frihed og badeværelse

Nordjyden har endnu ikke brugt af gevinsten, som kom ind på kontoen tirsdag. Han har dog planer for, hvad der skal ske: Planen er, at der skal renoveres badeværelse i huset, hvor han har boet i tredive år, og så har han set på brugte biler.

- Jeg kan jo gøre, hvad jeg vil, og skal ikke ud at låne penge, og kan også købe dyrere materialer til badeværelset. Det giver mere frihed. Jeg kunne også indfri huslånet, og det er en meget god følelse. Jeg nærmer mig også så småt pensionsalderen, så det vil give mig et bedre otium og kan forsøde tilværelsen lidt, siger han.