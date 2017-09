Nordjysk bolighus lukker

SØNDERUP: Sønderup Boligmontering i Rebild Kommune har nu ophørsudsalg.

Butikken ejes af Lars Rose Svendsen - tredje generation i familieforetagendet - har taget den svære beslutning.

Det oplyser wood-supply.dk.

- Vi har taget en beslutning og siger farvel på en ordentlig måde, mens vi stadig kan over for kunder og leverandører. Min mor er 78 nu, og hun skal have lov til et otium. Så er vi to mand tilbage, og vi kan ikke bære en butik, siger Lars Rose Svendsen til Wood Supply.

Det hele begyndte som Edmond Svendsens snedkerforretning i 1943. Det seneste tre år har Sønderup Boligmontering været en del af Møbelkæden.

Gennem årene har bolighuset formået at hente kunder fra hele Nordjylland.

Lars Rose Svendsen har ikke lagt nye planer for sig selv efter en afviklings- og ophørsperiode i Sønderup Boligmontering.