Nordjysk by nu et rent mekka for el-bilister: 23 ladestandere på plads

HAVERSLEV:Først etablerede Tesla en ladestation ved rundkørslen i Haverslev nabo til Sunset Boulevard i sommeren 2018 med i første omgang otte standere.

De blev hurtigt øget til de nuværende 16, der udelukkende kan benyttes af Tesla biler.

Senere i efteråret 2018 etablerede den tyske bilindustri ved et partnerskab under navnet Ionity en ultrahurtig ladestation på 350 kW få hundrede meter derfra på sydsiden af tankanlægget Circle K med fire standere.

Samtidigt indgik Ionity et samarbejde med Clever om opstilling af en enkelt Clever ladestandere også hos Circle K i Haverslev på nordsiden af butikken.

Clever er etableret af to danske energiselskaber og er dermed 100 procent danskejet af andelshavere.

Senest her omkring årsskiftet har Clever valgt også at etablere en ladestation på parkeringspladsen hos Burger King i Haverslev, der ligger placeret under 100 meter fra Circle K .

Ladestationen har to standere med hver to forskellige stikdåsetyper, da ikke alle elbiler på de danske landeveje har samme typer stik til opladning

Fra færgeleje til opladning

Med nyetableringen af endnu en ladestation hos Burger King har ejere af elbiler nu sammenlagt 25 opladningsmuligheder fordelt på tre steder ved rundkørslen i Haverslev tæt på motorvej E45.

Det er ikke kun danske bilister, der benytter sig at de mange opladningsmuligheder.

For ifølge franchisetager hos Sunset Boulevard i Haverslev Per Ladegaard benytter mange norske ejere af Tesla elbiler sig også af muligheden for at lade op i Haverslev, efter at de har forladt færgelejet i Frederikshavn eller Hirtshals.

For ofte benytter de ventetiden på omkring en halv time på at nyde et måltid i burgerrestauranten ved siden af ladestationen.

Hos Circle K oplever de butiksansatte også mange nordmænd på indkøb i butikken, når disse får deres elbiler af foskellige typer inklusiv Tesla ladet op lynhurtig lige udenfor for en fast pris på 80 kroner via app og 88 kroner via Plugsurfing.