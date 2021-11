Nordjysk cykelvirksomhed efter udvidelse: - Vi vil være Danmarks største

STØVRING:Den røde løber er rullet ud for kunderne, og indenfor står cyklerne i snorlige rækker.

Åbningsfesten for den nye cykelbutik i Støvring blev skudt i gang med manér, da Smartcykler.dk - Powered by Støvring Cykler fredag klokken 10 officielt åbnede dørene med konkurrencer og lidt lækkert til ganen.

Den nye toetagers bygning ligger lige ud til motorvejen, hvor forbikørende kan tage en afkørsel og kigge ind.

Allerede en halv time før åbningstidspunktet begyndte de første kunder at komme for at deltage i festlighederne. Lidt over 10 blev den første cykel solgt.

Simon Lassen, som ejer cykelvirksomheden, kan næsten ikke få armene ned.

- Vi er rigtig glade og tilfredse med den gode start. Der er blevet arbejdet sindssygt hårdt for at gøre klar til i dag, fortæller han.

Måtte fixe cykler i køkkener

Siden Simons Lassens opkøb af Støvring Cykler i marts 2016 har virksomheden haft en kæmpe vækst i salg af cykler. Siden købet har han også fået netsiden Smartcykler.dk op at køre, og det har kun skabt mere salg.

Det første år solgte butikken 447 cykler, og i 2020 var tallet oppe på 2430 cykler.

Det skabte hurtigt nogle udfordringer - som Simon Lassen kalder for luksusproblemer.

Da efterspørgslen på cykler blev større, var det også nødvendigt med mere lagerplads. Derfor har de været nødt til at opbevare cykler forskellige steder i Himmerland, fortæller han.

Medarbejderne løb nærmest rundt, da dørene til den nye bygning åbnede.

Men det har også skabt problemer i værkstedet, hvor der skulle repareres cykler.

- Vi har måttet stå i køkkener, lejligheder og ude i det fri, når vi skulle skrue cykler sammen, fordi der ikke var plads i butikken. Det var helt skørt, griner han.

Derfor skal den nye bygning på 1270 kvadratmeter, der ligger lige ud til motorvejen, som udgangspunkt fungere som lager, værksted og showroom, men det er også muligt at handle fysisk i butikken.

Butikken på Hobrovej skal derimod kun bruges til salg, fortæller Simon Lassen, der har valgt at beholde den gamle butik i hjertet af Støvring på grund af dens charme og gode beliggenhed.

Stræber efter det bedste

Simon Lassen og de 19 ansatte hos Smartcykler.dk - Powered by Støvring Cykler har klare ambitioner.

- Vi stræber efter at blive Danmarks største cykelforretning og sælge flest cykler. Men først er målet at blive den bedste i Danmark, påpeger Simon Lassen.

Simon Lassen blev i 2007 selv bidt af cykling, som siden da har været hans passion.

Han peger især på tre vigtige værdier: god service, stort udvalg af cykler og en fed oplevelse, når man besøger deres to butikker.

Lige ved siden af den nye bygning har de planer om at lave et pump track, hvor det er muligt at prøvekøre cykler. Det er vigtigt for folk at prøve cyklen først, fortæller han.

- Cykler er et hands-on produkt, hvor køberne gerne vil se, røre og prøve dem. De vil også gerne have den rette mængde service. Derfor har vi lavet centeret, så det er muligt for dem.

Men cykelvirksomheden er langt fra færdige med at udvide.

- Vores drøm er at lykkes så godt med projektet, at vi er nødt til at lave endnu en lagerhal. Allerede nu har vi problemer med pladsen igen, griner han.

Åbningsfesten hos Smartcykler.dk - Powered by Støvring Cykler fortsætter til og med søndag.