Nordjysk direktør fængslet: Sigtet for momssvindel for 31 millioner

HIMMERLAND:En 69-årig mandlig direktør for en mindre virksomhed i Haverslev-området er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for momsunddragelse for omkring 31 millioner kroner.

Det bekræfter politikommissær Troels Kjærgaard fra Nordjyllands Politi overfor NORDJYSKE.

Nordjyllands Politi og Skat slog tirsdag til mod virksomheden i en fælles aktion.

I forbindelse med ransagningen blev der beslaglagt flere relevante ting, fortæller Troels Kjærgaard, der dog ikke ønsker at komme ind på, hvad politiet har taget med sig.

Direktøren for firmaet blev også anholdt i forbindelse med ransagningen.

Den 69-årig blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør onsdag, hvor han altså er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Sagen startede, at Skat anmeldte den 69-årige direktør til politiet. Nordjyllands Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.