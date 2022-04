GULDBÆK:- Det vil tiltrække folk fra hele Europa. Det er der ingen tvivl om, siger vinbonde Jan Thrysøe fra Guldbæk Vingård, mens han peger over på det bakkede landskab, som bugter sig ud i horisonten.

I juli sidste år opkøbte vingården et stort stykke jord på den anden side af vejen. Tanken var, at der skulle plantes vinstokke på de sydvendte bakker, men så opstod en større ide. Hvorfor ikke drive et vingårdshotel i de smukke naturrige omgivelser?

Det er netop det projekt, som Jan Thrysøe er i fuld gang med at fortælle om.

For første gang løfter han nu sløret for de store planer, der er med de mange hektar jord. Planer, som gerne skal få den lille familiedrevede vingård i det nordlige Himmerland på verdenskortet.

- Det er et stort projekt, som vil koste over 20 millioner, men vi har grebet chancen og kastet os ud i det, siger han og finder engageret skitser og plantegninger frem.

Guldbæk Vingård Guldbæk Vingård ligger i det kuperede område ved landsbyen Guldbæk i det nordlige Himmerland, omtrent 20 km syd for Aalborg.

Det er en familiedrevet vingård, som producerer dansk vin efter bæredygtige principper.

De første stokke blev plantet i 2008, og i dag er der tilplantet rundt regnet fire hektar.

Nuværende besøgsfaciliteter består blandt andet af et opvarmet glashus og en hævet terrasse med udsigt over vinmarkerne. VIS MERE

Hytter smeltet ind i bakkerne

En stor hovedbygning med reception og restaurant i toppen, og vineri i bunden. 12 fritstående hytter grupperet i tre klynger, der skal placeres på og i forbindelse med bakketoppene.

Det er helt konkret rammen for Guldbæk Vingårds nye projekt.

Guldbæk vingård har netop fået godkendelse fra bolig- og planstyrelsen. - Nu mangler der en række miljøgodkendelser, fortæller Jan Thrysøe Foto: Henrik Louis

Siden de første vinstokke blev plantet tilbage i 2008, har bæredygtighed været et vigtigt mantra på gården, hvilket også kommer til at afspejle sig i hotelprojektet.

Med inspiration fra trætop-hotellet ved Als Odde er det planen, at hytterne skal inkorporeres i naturen.

- Tanken er at berøre landskabet så lidt som muligt. Hytterne skal nærmest smelte ind i landskabet, så de vil være svære at få øje på, siger Jan Thrysøe.

- Vi har fulgt løvtagsprojektet tæt og ville gerne lave noget baseret på samme tankegang. Men i stedet for at have hytter i trætoppene, vil vi bygge dem ind i bakkerne hvilket er det, landskabet egner sig bedst til her hos os, forklarer han.

Her ses en illustration af, hvordan de kommende hytter vil blive bygget ind i bakkerne. Illustration: Guldbæk Vingård

Udover bygningerne vil der også plantes vinrækker med forskellige vinsorter. De områder, som ikke egner sig til vin, vil blive tilplantet med skov og danske planter for at øge biodiversiteten, fortæller Jan.

- For at hele området bliver så bæredygtigt som muligt, har vi startet et samarbejde med en gruppe studerende fra Aalborg Universitet, der skal hjælpe os i mål med den del.

Guldbæk Vingårdshotel kommer til at bestå af en hovedbygning og tre klynger med fire hytter i hver. Illustration: Spant Studio Arkitekter

Som det ses på skitsen, kommer gæsterne nærmest til at bo i vinmarkerne. Illustration: Spant Studio Arkitekter

En ny forretningsmodel

Det var muligheden for at købe jorden, der for alvor satte gang i tankerne omkring projektet. Men inden det blev muligt, havde vingårdsfamilien allerede indset, at de snart måtte ændre forretningsmodellen, hvis de fortsat ville vækste og udvikle sig.

-Indtil nu har vi tjent vores penge ved at sælge vinen til gæster, forretninger og restauranter. Men selv om vi er en af Danmarks største vingårde, er vi meget små i det internationale billede, og det er svært at konkurrere på butiksmarkedet, siger Jan Thrysøe.

Det består projektet af På den nordlige del af grunden etableres hovedbygning med vineri, café, restaurant og arrangementsområde samt reception.

I den sydlige og vestlige del af arealet etableres 12 fritstående huse, grupperet i tre klynger, som hver indeholder en hotellejlighed. Hytterne vil blive bygget ind i bakketoppene, så man knap kan se dem fra vejen.

Det resterende markareal vil blive plantet med række forskellige vinsorter, der dyrkes økologisk, på de sydvendte skråninger samtidig med, at der de øvrige steder skal plantes bærbuske og der skal gives plads til en mangfoldig og vild flora, der kan styrke biodiversiteten.

En hytte anslås at koste omkring 1 million kroner at bygge. Hovedbygningen vil koste omkring 10 millioner.

Bygningerne er tegnet af Spant Studio Arkitekter. VIS MERE

I løbet af årene har de gjort stedet mere besøgsvenligt og fået bygget en cafédel. Og som flere og flere unikke gæster besøger dem hvert år, gik det op for dem, at det er her, forretningen ligger.

-Spørgsmålet er jo, hvordan vi kan få flere mennesker til at besøge vingården og drikke vores vin? Det kan vi ved at gøre oplevelsen endnu mere unik, og ved at de skal bo hos, siger Jan Thrysøe og fortæller, at der er mange planer for, hvad stedet skal kunne tilbyde.

- Restauranten skal for eksempel kunne rumme op til 100 mennesker, så det er stort nok til, at man kan holde bryllupper. Det har vi slet ikke plads til i dag.

Lang vej endnu

Selvom skitserne og planerne ligger klar, er der stadig mange brikker, der skal falde på plads.

-Der er selvfølgelig en masse praktikaliteter, vi skal have styr på, og godkendelser, der skal gå igennem, før vi kan gå i gang med at realisere det, fortæller Jan Thrysøe, der er optimistisk omkring processen.

- Vi har fra første dag været i tæt dialog med Rebild Kommune, som kun har været positive overfor projektet. Derudover har vi netop fået godkendelse fra bolig- og planstyrelsen, som er et stort skridt på vejen, siger han.

Næste skridt er, at kommunen skal afgøre, om der skal udarbejdes en ny lokalplan, eller om de kan give en landzonetilladelse. Derudover skal der laves en række miljøundersøgelser.

- Miljødelen er jeg ikke bekymret for, da vores plan er at udvikle området fra at være ubrugeligt landbrugsjord til en naturmæssig perle med økologisk dyrkede vinmarker, skov og vilde planter, siger Jan Thrysøe.

- Det er et stort projekt, vi har kastet os ud i, og det bliver en stor udfordring at få det hele til at spille. Men jeg er meget optimistisk, og engagementet fra hele familien er i top, siger Jan Thrysøe. Foto: Henrik Louis

Når godkendelserne er på plads, skal der styr på finansieringen. I første omgang satser vingården på at finansiere det hele selv. Jan Thrysøe vil dog ikke udelukke, at der kan komme en partner på tale i forhold til at drive restauranten.

- Vi mangler ekspertise omkring restaurationsdriften, som vi gerne vil have nogle professionelle til at stå for. Så kan vi koncentrere os om vinen. Men lad os bare sige, at vi er i gang med at sondere terrænet, siger Jan Thrysøe.

Hvis alt går vel, håber de på at kunne gå i gang med byggeriet om et års tid.

- Der er sikkert nogle, der vil ryste på hovedet og sige, de er fandeme tossede. Men vi griber chancerne, følger udfordringerne og vil bevise, det her kan lade sig gøre, siger Jan Thrysøe.