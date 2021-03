Nordjysk virksomhed vinder pris: Hjælper sårbare veteraner

STØVRING:- Det giver en stolthed i hele organisationen om at være med til at gøre en forskel.

Sådan siger direktør for Hydrema Group, Jan Werner Jensen, i en pressemeddelelse. Anledningen er, at den nordjyske virksomhed har fået tildelt prisen som Årets Veteranvirksomhed 2020.

- I nullerne fik vi nogle store opgaver som relaterede sig til forsvarets køretøjer. Derfor var det oplagt at rekruttere nogle af de veteraner, som dengang var hjemvendt fra indsatsområder, og havde noget af den erfaring vi kunne bruge, siger Jan Werner Jensen i pressemeddelelsen.

Prisen går til Hydrema, fordi de i en årrække har gjort en stor indsats for at hjælpe sårbare krigsveteraner tilbage på arbejdsmarkedet. Herunder fleksible jobordninger, hjælp til afklaringsforløb i andre virksomheder og jobprøvning.

- At vi nu i dag får prisen som ”Årets veteranvirksomhed 2020” er et stort skulderklap og anerkendelse, som vi ikke lige havde set komme, men vi er meget glade og beæret over det, siger Jan Werner Jensen i pressemeddelelsen.

Hydrema er en dansk koncern med hovedkvarter i Støvring, der producerer entreprenørmaskiner - blandt andet til forsvaret.

Årets Veteranvirksomhed blev første uddelt i 2020. Prisen gik det år til sikkerhedsvirksomheden Securitas