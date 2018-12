NORDJYSKE Bussen er parkeret i Øster Hornum - kig forbi

ØSTER HORNUM: I dag er NORDJYSKE Bussen kørt til Øster Hornum, som ligger i den nordlige del af Rebild Kommune.

Vi holder ved byens brugs fra klokken 12-17.

Vi ved, at byen blandt andet har en populær skole (børneunivers), en prisbelønnet gymnastikforening og går med drømme om at bygge Øster Hornum Hallen større i et projekt, de kalder MeNaTeket. Men hvad sker der ellers ude i Øster Hornum. Det forsøger vi at få svar på.

Og vanen tro er vi også klar til at tage en snak om livet i lokalområdet i Øster Hornum og omegn, modtage gode tip og få ”vendt avisen” over en kop kaffe og en bid kage.

Reportere fra avis og de digitale medier hos NORDJYSKE står til klar til at tage imod og få en god dialog med gæsterne.

Vi byder på kaffe og kage, og det eneste, du skal møde op med, er dit gode og konstruktive humør - og gerne med nogle gode tips i hånden.

Et af formålene med vores busture er nemlig også at høre om nogle af alle de lokale historier, som normalt ikke når vores ører.

Vi glæder os til at se jer!