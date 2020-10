NORDJYSKE mener: Brug navneforbud med omtanke

I det danske retssystem er der en lang tradition for, at sigtede og tiltalte er uskyldige indtil andet er bevist. Heldigvis, for sådan skal dét være.

Men hensynet til dem, der måske/måske ikke har gjort noget ulovligt kan i nogle tilfælde blive så omfattende, at det kan skygge for et andet, grundlæggende princip i dansk retspleje: Nemlig åbenhed.

I dag fortæller NORDJYSKE om en sag fra Rebild Kommune, hvor to offentligt ansatte og en tredje mand er sigtet i en sag om mulig snyd i forbindelse med salget af en grund, som kommunen ejede. NORDJYSKEs erhvervsredaktion har gennem et længere stykke tid gravet i historien, men torsdag blev der nedlagt navneforbud i sagen ved byretten - et navneforbud, der betyder, at ikke blot navnene, men alle detaljer, der eventuelt kan afsløre identiteten på de tre mænd, skal udelades. I en sag fra en mindre kommune som Rebild betyder det, at vi stort set ikke kan fortælle andet, end at sagen findes.

Navneforbuddet mørklægger sagen i en grad, at man i denne sag godt kan sætte spørgsmålstegn ved, om det er er rimeligt over for borgerne i Rebild Kommune, for sagen er af åbenlys offentlig interesse: Borgerne i Rebild har en ret til at vide, om der er blevet fiflet i denne sag, da det i så fald er gået ud over kommunens pengekasse - altså borgerens penge. Endda af kommunens egne ansatte, der er sat i verden for netop at varetage borgernes interesse.

Med navneforbuddet har de nemlig ingen mulighed for at følge sagen eller forholde sig til den. Og medierne har på sin side ikke mulighed for at bidrage til at kaste lys over sagen og bringe flere sider frem.

Det eneste, vi kan, er at love, at vi følger sagen tæt. Og forhåbentlig får lov til at gå mere detaljeret til værks, når navneforbuddet ophæves - eller når der falder dom i sagen.