Nostalgisk klassetræf 65 år efter skolestart i Nørager: - Mødes allerede igen om to år

De gamle elever samlet til klassefesten i Nørager. Fra venstre er det: Arly Hald, Nørager; Niels Teglskov, Risskov; Svend Aage Nielsen, Hinnerup; Else Solvang Madsen (Poulsen), Engesvang; Vagn Beck, Virring; Bodil Thommesen (Meulengracht), Vester Hassing; Jon Kold, Struer; Birthe Støttrup, Svendborg; Ella Rask (Fruekilde), Hornslet; Anne Mette Thomsen (Poulsen), Aars; Jørgen Grøn, Sjøstrup; Grethe Bach, Ganløse; Lilly Nielsen (Bjerregaard), Mejlby; Gunnar Bjørn, Hjørring; Anne Marie Jensen (Kristensen), Møldrup; Kurt Kristensen, Nørager. Billedet er taget på det sted, hvor vi fra 7. klasse (hvor vi blev overflyttet til Sortebakkeskolen stod pænt på række for at gå ind i vores klasselokale. Foto: Gunnar Bjørn.