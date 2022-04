Nu er det nyt fra Danmarks største hemmelighed

Kom alle og se Danmarks største hemmelighed.

Nej vel? Den sætning holder ikke i sprogets verden. Men i virkelighedens gør den. For det er lige hvad en ny bygning er begyndt at lokke alverden med, langt ude i Rebilds bakker.

Her blev skallen af det kommende koldkrigsmuseum Regan Vest hilst velkommen med rejsegildekrans og pølser fra bygherren, Nordjylland Museer. Og selv om de nystøbte mure, vægge og lofter er lige så grå og rå som æggeskaller, udgør de allerede en bygning ud over det sædvanlige.

Håndværkerne kunne tage sig een velfortjent pålse og et hvil, inden det snart går løs med sidste etaper af det omfattende projekt Foto: Lars Pauli

Sorte kasser og atombomber

13.000 kubikmeter, størstedelen kalk, er gravet ud af bakkesiden for at gøre plads til velkomstbygningen. Og det, der skal blive fire mørke kasser, forbundet så de udgør ét hus, stikker allerede både frem og op ved Røde Møllevej, og får forbipasserende til at undre sig.

Stemningen er så småt allerede sat inden velkomstbygningen snart skal forberede hundredevis af gæster på tur ind i selve bunkeren Regan Vest, og dermed sætte dem tilbage til en fortid, hvor atombomber over Danmark var en nærværende trussel.

- Vi har bestræbt os på at tegne en bygning som - selv om den med sin blotte tilstedeværelse røber en del af hemmeligheden her. Markerer og åbner op for fortællingen om den kolde krig og bunkeren, forklarede Mikkel Seier Christoffersen, partner hos AART Architects, et af de rådgivende firmaer i projektet.

Atombunkeren og museet Regan Vest Atombunker gravet og sprængt ind i en kalkbakke i Rebild Bakker, op til 60 meter ned. I alt fylder den et areal på 5500 kvadratmeter. Var sidste tilflugtssted for regent, regering og andre i tilfælde af en atomkrig. Bygget i stor hemmelighed i 1963-66, mest af lokal arbejdskraft. Taget ud af drift i 2012, og fredet i 2014. Herefter Nordjyske Museer snart gik i gang med arbejdet for at omdanne det til et museum for Den Kolde Krig. Næsten alt inventar fremstår urørt. Dog er alt sikkerhedsmæssigt opdateret til nutidig standard. Indeholder 232 rum og skulle kunne have et indbyggertal på 350 mennesker under den værste krise. Velkomstbygningen koster omkring 100 millioner kroner, væsentligst finansieret af fonde og offentlige i instanser. Når den står færdig til jul får stedet ansatte svarende til 20 årsværk og en driftsudgift på 2,5 million kroner om året. Nordjyske Museer, RealDania, byggefakta.dk. Nordjyske VIS MERE

Kold og varm krig

De godt 50 gildegæster fik hurtigt lokalerne til at runge, som havde de første hundreder af besøgende allerede indtaget stedet. Men de må altså vente til op mod jul, hvor de 1.135 kvadratmeter udtilling og besøgscentererne skalt stå færdig.

Regan Vest var ikke et sted at krybe i skjul. Derimod var det et sted, der skulle sætte demokratiet i stand til at overleve et atomangreb, solg formanden for Nordjyske Museer, Per Lyngby, fast. Foto: Lars Pauli

Bestyrelsesformand ved Nordjyske Museer, Per Lyngby, trak tråde til både den kolde krig i 60'erne og den varme krig i Ukraine i dag:

- Regan Vest blev ikke opført for at krybe i skjul. Det blev tænkt om et sted, hvor demokratiet i sin mest destillerede form skulle overleve et atomangreb. Med regenten og regeringen i spidsen og journalister i spidsen til at oplyse befolkningen sagde han blandt andet. Og fortsatte:

- Den kolde krig vi nu oplever, er en informationskrig. Det ser vi tydeligt med Ruslands krig i Ukraine.