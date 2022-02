Christoffer fik et tip: Nu kan han få lov til at tage sit kørekort

STØVRING:Nu har Christoffer Jakobsen langt om længe fået lov til at gå i gang med at generhverve sit kørekort, efter at have været fanget i lange sagsbehandlingstider hos Færdselsstyrelsen.

Gennembruddet skete få dage efter, Nordjyske 27. januar igen havde fortalt om Christoffers kamp for at få sit kørekort tilbage, efter en frakendelse på seks måneder.

Her havde Christoffer intet hørt fra Færdselsstyrelsen, selvom hans frakendelse af kørekortet udløb 11. december, og han altså burde have haft lov til at køre bil igen.

Venstre kaldte ventetiden for en urimelig straf og krævede handling fra Færdselsstyrelsen, ellers ville man kalde den nu tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S) i samråd. Historien udløste også en del debat på Nordjyskes Facebook-side, og her sprang især et opslag i øjnene på Christoffer.

Der var nemlig en bruger fra Midtjylland, der også havde ventet på godkendelse fra Færdselsstyrelsen, men som havde havde haft held med at få en advokat til at sende en skrivelse til styrelsen.

Selvom Christoffer selv havde forsøgt at rykke Færdselsstyrelsen, så valgte han at forsøge sig med at hyre advokaten, som sendte en simpel skrivelse med spørgsmålet om, hvornår han kunne forvente at få sin godkendelse.

2. februar skete der endelig noget. Pludselige tikkede Christoffers godkendelse ind.

- Jeg er målløs over, at Færdselsstyrelsen kan påvirkes på denne måde. Men jeg er selvfølgelig meget glad for at kunne komme videre, siger Christoffer Jakobsen.

Kørekort inden for rækkevidde

Der gik altså to yderligere to måneder ud over frakendelsestiden på seks måneder, og det på trods af, at Christoffer havde været i god tid - netop for at undgå lang sagsbehandlingstid.

Derfor sendte han allerede ansøgningen til Færdselsstyrelsen i september sidste år. For man kan ikke gå i gang med at tage køretimer og prøver, før man har en godkendelse fra styrelsen. Men 1. oktober overtog Færdselsstyrelsen opgaven på kørekortområdet fra politiet, og det har givet ekstraordinær lange sagsbehandlingstider.

Christoffer kan derfor først nu komme i gang med køretimer og bestille tid til køre- og teoriprøve.

Selvom Christoffer er lettet over, at kørekortet nu er inden for rækkevidde, så føler han stadig, at han er blevet ekstra straffet.

- Jeg er ikke imponeret over den måde, sagen er kørt på. Nu håber jeg bare, at der ikke kommer andet i vejen, siger han.

Hvis alt går efter planen, kan regner han med, at han har lov til at køre bil igen til marts.

Og så skal han ud at køre i sin nye bil for første gang. Den købte han, efter han fik frakendt kørekortet. En bil med adaptiv fartpilot, så han kan holde den rette afstand til forankørende.