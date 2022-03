Nu venter de bare på storken

I 2021 slog sølle seks storkepar sommerlejr og ynglede i Danmark. Men med udsigt til flere våde enge og mere storkeføde, er der tro på fremgang for hvid stork i Danmark.

I landsbyen Store Brøndum i Rebild Kommune er troen og håbet så stærkt, at man har stiftet Store Brøndum Storkelaug og gjort en bolig klar til hr. og fru stork.

Bag initiativet står Bent Østergaard Jensen fra Terndrup. Han er ivrig fuglefotograf og barnefødt i Store Brøndum.

- Byen har masser af vådområder, og i ”gamle dage” var her både storkerede og mange storke. I udkanten af byen ligger Mølholm, hvor der er en mølledam med dertil hørende vandløb og engarealer. Og det allerbedste - der etableres inden længe et kæmpe vådområde lige øst for byen langs Skibsted å. Derfor er vi meget optimistisk med hensyn til storkeføde, forklarer han.

Bent Østergaard Jensen fik tre personer fra byen med på ideen, og storkelauget var en realitet.

Folk fra byens storkelaug: Fra venstre Jens Christian Jensen, Lars Storgaard, Henning Bruun, Claus Bundgaard, Bent Østergaard Jensen, Anders Elbæk og Leif Kragh. Privatfoto

Den endelige placering af reden blev valgt i tæt samarbejde med storkeekspert Hans Skov. Forleden blev pæl og storkerede rejst.

- Den er placeret tæt på en gård i byen, for storke vil gerne, at reden er i nærheden af bygninger, og at der er en fri indflyvning til reden uden en masse træer, fortæller Bent Østergaard Jensen

Så nu venter man i Store Brøndum på foråret og storkene.