Ny, men kendt leder

TERNDRUP: Det bliver et kendt ansigt, der 1. november sætter sig i lederstolen i Børnehuset Aavangen i Terndrup, nemlig den 39-årige Christine Højrup Vendelbo.

Det oplyser Rebild Kommune i en pressemeddelelse.

Christine Højrup Vendelbo har været ansat i Aavangen siden 2008 og er i øvrigt konstitueret i lederstillingen lige nu.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der blandt 10 ansøgere pegede på hende som afløser for Finn Sejrup Pedersen. Han gik efter 32 år som leder af Aavangen på pension 30. september i år.

Christine Højrup Vendelbo begyndte i Aavangen som pædagog i august 2008 og har siden oktober 2010 fungeret som pædagogisk koordinator.

Hun har desuden i 2017 afsluttet diplomuddannelsen i ledelse fra UCN i Aalborg.

Chef for Center Børn og Unge, Mads Rune Jørgensen, ser med glæde frem til det kommende samarbejde med den nye leder:

- Med Christine i spidsen er jeg overbevist om, at vi får en leder, der vil bevare alt det gode, der er i Aavangen og samtidig stå i spidsen for den fortsatte udvikling af huset. Samtidig kender både børn og voksne hende, hvilket jeg bestemt også ser som en fordel.

Ser frem til det nye job

Efter en omhyggelig proces med to samtaler og test af kompetenceprofil glæder hovedpersonen sig til at komme i gang med det nye job.

- Jeg er naturligvis både glad og stolt over at være valgt som ny leder af Aavangen. Aavangen er et hus, der har været i en utrolig positiv udvikling de seneste år, og den udvikling glæder jeg mig meget til at føre videre. Jeg har masser af ideer, men samtidig går jeg også ydmygt til opgaven. Det vigtigste for mig er at få et godt samarbejde med børn, personale og forældre, og jeg er overbevist om, at vi sammen kan skabe verdens bedste børnehus med bedst mulig udvikling, læring og trivsel for både børn og voksne, siger Christine Højrup Vendelbo om sit nye job.

Hun bor i Mariager, er gift og har to børn. Fritiden bruges på familie, venner og den altoverskyggende interesse, fodbold - en sport, hvor hun både fungerer som spiller og træner.

Aavangen er en integreret institution med 80 børnehavebørn, 10 vuggestuebørn og 20 medarbejdere.