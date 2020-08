Ny 100-sal skal kunne det hele

Den nye multifunktionelle 100-sal i Skørping bliver endelig til virkelighed. Salen forventes at kunne rumme omkring 100 mennesker, og derfor er den, indtil videre, blevet opkaldt efter det.

Foreningerne Kinorevuen og KulturStationen i Skørping har sammen med Rebild Kommune arbejdet hårdt for at få midlerne på plads til at bygge salen.

- Det har været et langt, sejt træk, fortæller Finn Nygaard, formand for KulturStationen, i en pressemeddelelse.

Og nu er pengene så i hus til et råhus og til noget inventar og udstyr, men mere vil have mere, og de to foreninger drømmer om en sal, som har tribune, biografudstyr, lys, lyd og god akustik. Så den kan fungerer som biografsal, koncertsal og meget mere.

Men økonomien er ikke ligefrem til det for de to foreninger efter corona-epidemiens indtog, og derfor skal de nu i gang med at søge fonde og finde sponsore. De overvejer også, om de på en eller anden måde kan inddrage lokalsamfundet, så borgere eller erhvervsdrivende kan hjælpe til, enten finansielt eller som arbejdskraft.

Finansieringen, som de indtil videre har på plads, kommer fra foreningen Realdanias Underværket og Rebild Kommune, plus at mange borgere fra byen også gav et bidrag fra dengang Gadelysforeningen i Skørping blev nedlagt.

Det er arkitektfirmaet NORD A/S som står bag projektet, og onsdag den 26. august blev valget af entreprenør godkendt til Byrådsmødet. Det er Henriksen og Madsen A/S fra Løgstør, som har vundet totalentreprisen. Nu hvor det er på plads, kan de gå i gang med projektet.

- Og det glæder vi os til, siger Henrik Bjerg, formand for Kinorevuen.

Ideen til 100-salen opstod tilbage i 2016, og byggeriet forventes at stå færdigt til udgangen af næste år.