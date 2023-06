Ny aftale skal rette kuldsejlet økonomi op i Rebild

REBILD: Et bredt politisk flertal i Rebild har nu indgået en forhandlingsaftale om hvilke tiltag, der skal igangsættes for at genoprette balancen i økonomien, der efter første kvartal 2023 viser et forventet merforbrug på 32 mio. kr. for kommunens driftsvirksomhed.

På den baggrund har aftaleparterne bestående af et bredt flertal af repræsentanter fra samtlige af byrådets partier, med undtagelse af Enhedslisten, indgået aftalen om håndtering af en vanskelig økonomisk situation i 2023, med en presset likviditet.

Aftalen samler de initiativer, som fagudvalgene har arbejdet med i foråret for at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Som en del af forhandlingsaftalen, er det desuden aftalt ikke at gennemføre byrådets beslutning på mødet i maj om ændring af rengøring og klippekort til ældre.

Byrådet skal formelt godkende aftalen på det sidste byrådsmøde inden sommerferien, torsdag den 22. juni. Men den politiske aftale blev allerede tirsdag underskrevet af forhandlingsdelegationen – dette i lighed med traditionen for de årlige budgetaftaler.

Borgmester Jesper Greth (V) er ligesom det øvrige byråd påvirket af den økonomiske situation, der helt naturligt også har skabt bekymringer hos borgerne i kommunen.

- Jeg er oprigtig glad for, at vi som repræsentanter for alle partier i hele byrådet kunne sætte os ned og sammen drøfte og samarbejde om at løse kommunens økonomiske udfordringer. Selv om vi er et stykke vej fra mål med balance i økonomien på langt sigt, er jeg overordentlig tilfreds med dagens brede aftale om økonomien for 2023. Ovenpå en intens måned med mange drøftelser med både borgere, medarbejdere og politiske kollegaer, er jeg dog med dagens aftale forsigtig optimistisk.

- Der er ingen tvivl om, at det her er barskt, og jeg kan sagtens forstå den frustration, mange kan have. Men jeg møder også forståelse for, at vi er nødt til at tage fat på de kendte udfordringer i fællesskab. I byrådet er vi klar til at tage vores ansvar – og jeg er meget glad for, at vi gør det sammen, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Peter Hansen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet og medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget, er også optaget af at kunne indgå i et bredt samarbejde om tilpasning af økonomien i 2023, i lyset af den pressede likviditet:

- Naturligvis gør det et kæmpe indtryk på mig, når jeg ser flere af de høringssvar, der er kommet fra bekymrede borgere og medarbejdere. Derfor har det været vigtigt for min gruppe at få tydeliggjort overfor mine kollegaer i byrådet, at vi har nogle forventninger til temaer, som skal indgå i forhandlingerne om budget 2024.

- Jeg er glad for, at vi fik rullet nogle af besparelserne på ældreområdet tilbage, udtaler han.

Lene Schmidt Aalestrup, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, og formand for Kultur-, fritids- og Sundhedsudvalget, er tilfreds med, at der er fundet en aftale, som betyder, at det ikke bliver nødvendigt at genåbne budgettet. Men hun peger på, hvor vigtigt det er at sikre den grundlæggende velfærd for borgerne. Hun udtaler:

- De besparelser, vi har peget på for 2023, vil selvfølgelig kunne mærkes af de berørte borgere. Og det har jeg det oprigtig talt ikke rart med. Derfor er den konstruktive og løbende dialog vigtig, for at vi kan få det bedste ud af den nuværende situation.

Morten Kamstrup Mikkelsen , Socialistisk Folkeparti, medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget siger, at det glæder Socialistisk Folkeparti, at temaet ”Skatteniveau” bliver tema i de kommende budgetdrøftelser.